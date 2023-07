“Maatje 36 is voor mij gewoon niet haalbaar.” Ze zijn dik of ‘anders’. En dat boeit deze 3 vrouwen niet meer

Je lichaam is een bron van kritiek, als vrouw. Zéker in de zomer. “Papzak.” “Lelijke smurf.” “Alleen een schoon snoetje.” Influencer Sofie (37), Arsenal-zangeres Leonie (46) en fotografe Morgane (28) noemen vlot de commentaren die een paar vetrollen of een andere huidskleur hen opleveren. En toch weten ze vandaag hoe ze alsnóg van hun lijf kunnen houden. “Mijn ex kocht dieetpillen voor me.”