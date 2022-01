Dit voorjaar blijf je niet ongezien: 9 handtassen in trendy winterkleuren

Nina ShopNiets mis met een zwarte of cognac handtas, maar wie écht mee wil zijn met de trends pakt uit met kleur. Paars, geel, groen… Deze winter blazen we iedereen omver met tassen in knaltinten! Nina Shop toont haar favorieten.

Pronken met paars

In donkere tijden hebben mensen nood aan wat kleur, moeten de grote modehuizen gedacht hebben, want de wintercollecties ogen opvallend… opvallend! Felgekleurde handtassen zijn dit najaar alom vertegenwoordigd. Ruil die subtiele tas dus maar snel in voor een echte eyecatcher. Voor een paarse pronktas, bijvoorbeeld. Paars is dit seizoen een van dé trendkleuren. De koninklijke kleur staat mooi in combinatie met andere uitgesproken tinten als oranje, groen, kobaltblauw en geel. Houd je het liever wat neutraler? Match je paarse pronktas dan met een camelkleurige mantel of een winterjas in een lichte tint.

Volledig scherm Rainbow schoudertas - Essentiel - Mia Tomazzi © Getty Images

2. Essentiel (nu 132 euro i.p.v. 165 euro)

3. Empoli, Mia Tomazzi (nu 49,90 euro i.p.v. 219 euro*)

Groener dan groen

Groen is al langer een van de populaire kleuren in modeland. Naast donkere tinten als smaragd- en olijfgroen doet ook felgroen het deze winter opvallend goed. Groen past wondermooi bij zwart en grijstinten. Een groene handtas is het perfecte accessoire om je donkere feestjurk op te fleuren. Reden te meer om jezelf op een cadeau te trakteren! Durf je groene tas gerust ook met luipaardprints, bruine kledij en andere groentinten te dragen. Je zal ervan versteld staan hoe gesofisticeerd het resultaat is.

Volledig scherm Michael Kors - Mia Tomazzi - Zara © Getty Images

1. Michael Kors (nu 220 euro i.p.v. 275 euro)

2. Farsaglia, Mia Tomazzi (nu 59,90 euro i.p.v. 249 euro*)

Oranje boven

Oranje lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende kleur voor wie op zoek is naar een nieuwe handtas. En toch is de kans groot dat net dat oranje exemplaar je nieuwe lievelingstas wordt. De opvallende tint staat mooi met klassiekers als blauw, bruin en geel, maar experimenteer zeker ook eens met de combinatie met rood. Tegenwoordig mogen de kleuren in je outfit best een beetje vloeken of naast elkaar liggen in de kleurencirkel. Een ding staat vast: met een oranje handtas is je look nooit saai.

Volledig scherm Furla - Guess - Mia Tomazzi © Getty Images

1. Furla (nu 171 euro i.p.v. 285 euro)

3. Navigli, Mia Tomazzi (nu 77,40 euro i.p.v. 129 euro*)

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

