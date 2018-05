Dit vinden we het aantrekkelijkste lichaamsdeel van een man Margo Verhasselt

18 mei 2018

13u09

Bron: nypost 0 Nina Hun ogen, kapsels, handen? Mannen. We moeten eerlijk zijn, het is écht een ras apart. Maar toch is er iets aan hen dat we aantrekkelijk vinden, wat juist? Daar heeft de wetenschap een antwoord op gevonden.

Dames, we zouden zo geprogrammeerd zijn om 'gezonde' mannen uit te kiezen. En daarvoor zouden we kijken naar de proportie van zijn lichaam. Dat toont een studie die gepubliceerd werd in Royal Society Open Science aan.

Concreet werden de lichamen en vooral de proporties van 9.000 militairen opgemeten, waarna via een computer een algemeen beeld van het mannelijk lichaam werd geschetst. Maar dan begonnen de onderzoekers het beeld te manipuleren, ze maakten de armen en benen langer of juist korter.

Die beelden werden dan gepresenteerd aan een honderdtal hetero vrouwen. De vraag die werd gesteld: wie vind je het aantrekkelijkst? De resultaten waren overduidelijk. Knieën, ellebogen, armen, ogen,.. niets liet het hart van de ondervraagde dames sneller slaan.

Wat deed dat wel? De benen van de man. Meer specifiek, wanneer de benen van de man bijna even lang als de helft van zijn lichaam waren. Evolutionair gezien klopt deze theorie ook, mensen met type 2 diabetes, hartkwalen, of een hoge bloeddruk zouden stuk voor stuk kortere benen hebben en daarom bekeken worden als minder goede partners.