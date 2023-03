Dit ‘toverstokje’ zapt rimpels en onzuiverheden weg. Sterren smullen ervan, maar is het echt 130 euro waard?

Hier zou je eerst aan moeten denken bij puistjes of andere huidproble­men. Expert: “Je huidbarriè­re is kapot”

We willen allemaal een gezonde huid: geen puistjes, roodheid of rimpels, please. En toch saboteren we dat vaak onbewust zelf. Hoe meer je experimenteert met wat je smeert, hoe groter de kans dat je je huidbarrière beschadigt: de misstap die veel narigheden verklaart. Een dermatologe verheldert wat je fout doet en hoe je een huidbarrière herstelt. “Dit is al een heel goede crème, voor 8 euro.”