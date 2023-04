“Dit stuk is altijd een goede investering.” Modekenner tipt hoe je je klassevol kleedt voor weinig geld

Klaar voor de lente? Modekenner Hilde Geudens tipt 10 must-have accessoi­res

De lente is in zicht! Dat geeft zin om te investeren in wat nieuwe outfits. Veel budgetvriendelijker is echter je look pimpen met enkele kleine, maar toch opvallende blikvangers. Van schoenen in fluo of satijn tot XXL-tassen en statement sieraden. Modekenner Hilde Geudens geeft je tien opties om je look meer kleur te geven dit lenteseizoen.