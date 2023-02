Dit simpele product voor een spotprijsje is het geheim achter de stralende huid van Victoria Beckham

Duur en populair, maar helpen drankjes en poeders met collageen echt tegen rimpels?

Eén schepje in je ochtendkoffie en je krijgt een stevige, rimpelloze huid. Logisch dat collageen in de vorm van poeder, drankjes of pillen sociale media overspoelt, met zo’n belofte. Maar is het de hype waard? Een dermatoloog en voedingswetenschapper vertellen welke supplementen (veel) beter werken én hoeveel het je per maand kost. “Na een paar weken merk je de eerste effecten.”