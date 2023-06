Dit oubollige accessoire voor gezondere benen krijgt nu een hipper imago. "Echt goed voor reizigers”

Of je nu zittend of staand werkt, sport op hoog of recreatief niveau en reist ter land, zee of in de lucht: iedereen heeft baat bij steunkousen. Zeker als je ze preventief op jongere leeftijd draagt, zegt wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk is het aanbod vrij beperkt en erg fashionable zijn ze niet.

Hoog tijd om de Belgen wakker te schudden en het stigma rond steunkousen te doorbreken, vindt Veritas. Daarom lanceert de moderetailer nu een collectie met modieuze en betaalbare steunkousen voor iedereen.

Waarom je als reiziger of sporter echt wel vaker steunkousen zou moeten dragen

Of je nu aan hardlopen doet, graag danst of een potje golft: de druk die steunkousen uitoefenen op je benen, vermindert spiervermoeidheid en -pijn. Je krijgt ook fittere benen en voorkomt zo spataders, bloedklonters en restless leg syndrome (een onaangenaam gevoel in de benen en een onweerstaanbare drang om ze te bewegen, red.).

Bovendien verminderen steunkousen ook de kans op blessures en bevorderen ze het herstel. “Dat betekent gewoon beter presteren”, zegt hockeyer Alexander Hendrickx, een van de gezichten van de nieuwe collectie en van de ‘Love your Legs’-campagne van Veritas.

Volledig scherm Links: Nina Derwael. Rechts: Alexander Hendrickx. © Veritas

Naast (top)sporters zijn ook fervente reizigers gebaat bij steunkousen. Tijdens een vlucht heb je met zulke kousen 45 procent minder kans op gezwollen benen. Wie ze dan niet draagt, zou zelfs tot tien keer zoveel kans hebben op een trombose. Ook tijdens een roadtrip zouden steunkousen wonderen doen voor de doorbloeding in je benen.

“Zorg dragen voor jezelf zit in de kleine, proactieve dingen. Compressiekousen dragen is er daar eentje van, en van onmiskenbaar belang is”, zegt turnster Nina Derwael. Dat bevestigt ook neuroloog Steven Laureys. “Goed in je lijf zitten is goed voor je hoofd”, zegt Laureys. “Of je nu topsporter bent of niet. Better legs, better mind.”

Volledig scherm Neuroloog Prof Dr. Steven Laureys. © Michel Houet LiegeI

De modieuze steunkousen zijn vanaf nu verkrijgbaar op veritas.be of in de winkel. Prijzen variëren van 14, 99 euro tot 45, 99 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: