Dit kun je óók in de lunchtrommel van je kind stoppen Ellen den Hollander

14 mei 2018

07u08

Bron: AD 1 Nina Boterham met kaas? Prima keuze, maar het kan wel wat origineler. Voor alle ouders die deze week wat meer variatie willen brengen in de lunchtrommel van hun schoolgaande kinderen, heeft Susan Aretz tips.

"Even voor de duidelijkheid: ik ben zelf een moeder die kiest voor gemak. Zeker 's ochtends", zegt eetschrijver Susan Aretz bij voorbaat. "Ik ben ook niet zo'n moeder die uren staat te zwoegen op ingewikkelde traktaties die ik van Pinterest haal. Maar je kunt óók heerlijke lunches en snacks maken als je niet te veel tijd wil besteden aan het vullen van de trommels."

Pasta met spinazie

Haar boek Wat lunchen we vandaag? geeft inspiratie, tips en recepten. Om maar eerst met een ongebruikelijke tip te beginnen: geef eens pasta mee naar school. "Mijn dochter is dol op pasta en dat kun je gemakkelijk voorbereiden. Een favoriete versie is pasta met spinazie. De spinazie voeg ik 's ochtends toe, maar wel heel snel: ik doe de spinazie in een vergiet en gooi daar kokend water uit de waterkoker overheen. Dat doe ik bij de pasta."

Wat ook kan: bij de pasta naar keuze een blikje tonijn voegen, dat je hebt aangemaakt met een eetlepel yoghurt, een eetlepel kappertjes en een kwart komkommer (zonder zaadlijst). "Daar kun je gehalveerde olijven bij doen en aanmaken met zout en peper."

Pannenkoeken

Nog een fijne tip: "Als je de volgende keer pannenkoeken bakt, bak er dan een paar extra (de naturel versie) en vries ze in. Haal ze bevroren en al uit de vriezer. Terwijl je ze smeert en belegt ontdooien ze en kun je ze daarna opgerold in het trommeltje stoppen. Wedden dat je daar bonuspunten mee gaat verdienen?"

Aretz geeft ook nog belegvariatie voor de pannenkoeken. "Denk ook eens aan pindakaas en banaan, roomkaas en zalm, chocopasta en aardbei of avocado en kipfilet."

Wat lunchen we vandaag? (Nieuw Amsterdam of Standaard Boekhandel, 24,99 euro)