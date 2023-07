Dit kan je doen tegen de 4 fases van cellulite

Zo overleef je de tropische temperatu­ren van dit weekend: 8 trendy ventilato­ren die ook in je interieur passen

De temperatuur schiet weer de hoogte in. Dat betekent zweten à volonté. Als je geen airco in huis hebt, is een ventilator de ideale oplossing. Alleen staat zo’n standaard zilveren stok niet altijd even mooi in je interieur. Gelukkig zijn er ook verschillende modieuze exemplaren te vinden. Dit zijn onze acht favorieten.