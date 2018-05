Dit kan je doen op 19 mei als de trouw van Harry en Meghan je totaal niet interesseert Margo Verhasselt

15 mei 2018

15u07 2 Nina Zaterdag is het dan eindelijk zo ver: Prins Harry en Meghan Markle stappen ein-de-lijk in het huwelijksbootje. Maar als jij net zoals ondergetekende totaal niet geïnteresseerd bent in het hele circus, lijsten we tal van leuke activiteiten op die je kan doen om het gebeuren te negeren. Graag gedaan!

Uiteraard, voor de voetbalfanaten is de grootste bron van vertier de FA Cup finale. Voetbal niet jouw ding? Dan kan kan je nog altijd thuis je eigen whisky tasting organiseren, want laat 19 mei nu ook juist Wereld Whisky Dag zijn. Sterke drank en voetbal niet jouw ding? We hebben nog tal van andere opties.

1. Fiesta Europa Mechelen

Een authentieke en gezellige Europese sfeermarkt bijwonen? Trek dan op zaterdag naar de Grote Markt van Mechelen. Want daar strijkt tijdens het Sinksenweekend drie dagen lang de Fiesta Europa markt neer.

Wat mag je verwachten? Lekkere hapjes en tapjes, en leuke producten van uit de kleinste hoekjes van ons continent.

Fiesta Europa, zaterdag van 16u tot 22u. Meer info vind je hier.

2. Food Truck Festival HAP Genk

Foodies trekken dit weekend best richting Genk, want daar vindt het food truck festival HAP plaats. Concreet: talloze mobiele keukentjes die het stadspark en plein veranderen in een groot openluchtrestaurant.

Lekker eten dat er heel instagram-waardig uitziet en op de achtergrond geniet je van wat leuke muziek, wat wil een mens nog meer?

Eten kan van 12u tot 24u. Meer weten? Bekijk de website.

3. Belgian Pride Brussels

Alleen maar liefde in onze hoofdstad zaterdag. Kleurrijke outfits, leuke muziek en een geweldige sfeer? Ook dit jaar vindt opnieuw de Belgian Gay Pride plaats in Brussel. De parade start aan de Ravensteinstraat en trekt door de stad richting de Keizerslaan.

De parade begint om 14u. Meer info vind je hier.

4. Levi’s® 501® Day Creative Lab Antwerpen

Jeans lovers kunnen op zaterdag 19 mei bij de Levi's store Meir terecht tussen 12u en 19u om een co-creation workshop te volgen. Zo kan je bijvoorbeeld gratis leren zeefdrukken. Zeefdrukken niet jouw ding? Geen probleem, tussen 16u en 19u kan je ook een workshop braiding & lace volgen, een van de nieuwste trends op gebied van personalisering.

Meedoen met een workshop doe je door je eigen 501 jeans mee te nemen of een nieuwe 501 jeans te kopen bij de Levi's store en vervolgens je aan te melden bij een van de co-creation workshop booths. Iedereen is welkom om een workshop mee te volgen. First come, first served.

Jeans personaliseren iets voor jou? Dat kan van 12u tot 19u in de Levi's store Meir in Antwerpen. Meer info.

5. Grand opening The Dough Bar Antwerpen

Zoetebekken opgelet! In Antwerpen opent op zaterdag de eerste cookie dough bar van ons land. Wat wil dat zeggen? Dat je vanaf nu altijd koekjesdeeg kan gaan eten in 't stad. De bar opent zijn deuren om 11u30 en biedt 9 verschillende smaken aan, daarbij kan je kiezen voor 12 verschillende toppings en 8 soorten sprinkles. Voor elk wat wils dus.

Snoepen? Van 11u30 tot 19u. Meer info.

6. Grand Opening Sinksenfoor 2018

Op Spoor Oost wordt het startschot voor de gigantische kermis, de Sinksenfoor, opnieuw gegeven. Deze zaterdag is het de grote opening voor de Sinksenfoor, in aanwezigheid van het stadsbestuur en uiteraard ook enkele bekende Vlamingen.

Meer weten? Info vind je hier.

7. SINKSEN18 - Kortrijk Verleidt

Kortrijk verleidt! En iedereen zal het geweten hebben, want voor het Sinksenweekend staat een gigantische planning klaar. Maar de focus ligt dit jaar op een van de mooiste en meest symbolische plekken van de stad: de Leie ter hoogte van de Broeltorens. Het hele weekend staat Kortrijk op z'n kop, maar ook op zaterdag valt er heel wat te beleven. Van optredens van DJ's tot straatparades, er is voor elk wat wils.

De volledige planning vind je hier.