“Dit jaar hangen er Belgische friet, een fles Rosé en een Chanel-handtas in.” Laura, Thomas en Valerie tonen hun bijzondere kerstballen

Van een kerstman die op een T-rex rijdt of een kroket tot een huladanser: deze influencers hangen wel héél speciale kerstballen in hun boom. Nog niet begonnen met het decoreren van jouw kerstboom of wil je dit jaar wat creatiever uit de hoek komen? Illustratrice Laura Janssens, plantenspecialist Thomas Goyvaerts en presentatrice Valerie Thys tonen ons (een deel van) hun collectie aan speciale kerstversiering. “Dit jaar heb ik een duif in een roze training gekocht, een kroket en een zak chips. Onder andere.”

De Sint is weer richting Spanje vertrokken dus we kunnen zonder schuldgevoel onze kerstboom zetten. De lichtjes, ballen en een piek, het is elk jaar weer een heel karwei om de perfecte versiering te vinden. Allesbehalve saaie kerstballen voor deze drie influencers. Laura Janssens, Thomas Goyvaerts en Valerie Thys vertellen ons over wat zij deze kerst wel in hun boom hangen.

Illustrator en cartooniste Laura Janssens: “Snoepjes en pizza zorgen voor wat eenheid"

Laura is 31 jaar en de illustratrice achter het Instagramaccount @nietnulaura. Haar 784.000 volgers worden voorzien van een webshop met postkaarten, boeken, pins en mokken. Op dit moment schrijft ze een animatieserie rond hamsters Philippe en Giovanni, die tijdens de coronacrisis velen een glimlach op hun gezicht toverden.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Illustratrice Laura Janssens © Nathalie Samain

“In oktober maak ik online mijn selectie van nieuwe kerstballen. Elk jaar mag ik er van mezelf zo’n 3 tot 5 bijkopen. Dit jaar waren het er iets meer. Ik ben groter gaan wonen en wilde natuurlijk geen lege boom. Ik kies meestal voor ornamentjes uit de popcultuur en in de vorm van eten. Ik heb Britney Spears als kerstbal, Frida Kahlo hangt ertussen, en David Bowie. Maar ik heb evengoed een zeemeerman, de kerstman die op een T-rex rijdt en een kat met een lelijke kersttrui. Dit jaar heb ik een duif in een roze training gekocht, een kroket en een zak chips. Onder andere.”

“De eerste keer dat ik mijn eigen boom had, had ik natuurlijk bijna niets om erin te hangen. Ik heb dan met papier-maché zelf pizzastukjes gemaakt. Daar heb ik er nu veel van. Snoepjes en pizza zorgen voor wat eenheid.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Nathalie Samain

“Vroeger kocht mijn moeder elk jaar een aantal mooie versieringen. Toen ik oud genoeg was, mocht ik mee de boom optuigen. Dat vond ik altijd een heel plechtig moment. Elk stuk dat ik uit de verpakking haalde, werd eerst heel uitvoerig bekeken. Daarna dachten mijn mama en ik na over de plaatsing in de boom. Een echt ritueel. Ik vond het zó mooi. Zo mooi zelfs dat ik soms midden in de zomer naar zolder glipte om met de kerstfiguurtjes te spelen. Zat ik daar, op een stikhete zolder met engeltjes een kersttafereel te maken.”

Quote Inmiddels weten mijn volgers op Twitter en Instagram dat ook al, zij sturen me regelmatig mooie vondsten door. Heel leuk! Laura Janssens

“De kerstperiode begint voor mij eigenlijk pas echt rond half november, dan zijn ineens overal ovenhapjes verkrijgbaar. De rest van het jaar moet ik actief naar ovenhapjes op zoek gaan, maar rond deze periode is het elke vrijdagavond van dat. Heerlijk. Ik geniet echt van het zoeken naar leuke kerstversiering. Inmiddels weten mijn volgers op Twitter en Instagram dat ook al, zij sturen me regelmatig mooie vondsten door. Heel leuk! Verzamelen vind ik altijd tof. Ik ken iemand die van één bepaalde plaat de bijzondere uitgaves spaart. Die heeft al twintig versies van dezelfde lp. Dan mag mijn collectie toch ook wel?”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © rr

1. Avocado toast, Kurt Adler bij allesinwonderland.nl, 12,95 euro

2. Taart, Flying Tiger, 2 euro

3. Panter, Vondels bij debijenkorf.be, 17,50 euro

4. Kroket, Vondels bij debijenkorf.be, 13,95 euro

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Nathalie Samain

Ziggy Stardust ‘Toky Pop’, bij stagprovisions.com, 17,95 euro.

Botanische influencer Thomas Goyvaerts: “De mooiste bal die ik heb, is een kleine glazen serre, compleet met plantjes erin”

De 30-jarige Thomas geeft workshops over het bouwen van terrariums en het verzorgen en stekken van je kamerplanten. Hij heeft zo’n 124.000 volgers op Instagram als @planttrekker. In februari verschijnt zijn eerste boek over de verzorging van kamerplanten. “En bestel je nu al, dan krijg je een mooie bon voor onder de kerstboom en wordt het boek gesigneerd!”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Nathalie Samain

“In mijn atelier heb ik zo’n 200 planten, en in de kerstperiode versier ik die met mijn favoriete stuks. Ik heb dus massa’s kleur om me heen met de feestdagen. Toch stel ik nooit alles wat ik heb tentoon. Ik wil niet dat mensen binnenkomen en denken ‘Oh my god, wat is dit’. Ik ben geen kerstwinkel. Ik probeer altijd kerstversiering te zoeken die echt bij mij past. Ik heb dus heel veel botanische ballen. Een vijg, broccoli of met een plantenopdruk. Maar ik heb trouwens ook een zeemeermin, huladanser en octopus.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Nathalie Samain

“De mooiste bal die ik heb, is een kleine glazen serre, compleet met plantjes erin. Of nee, mijn bal van Alessi van ‘de oude man en de zee’. Ik ben verzot op Hemingway, ik heb zelfs een tattoo van hem. Als ik zo’n bal zie, kan ik hem niet laten liggen. In Antwerpen heb je een winkeltje dat het hele jaar door duizenden kerstballen in het assortiment heeft. ‘Christel Dauwe’ heet het en daar spring ik wel regelmatig binnen. Ook in de zomer, ja! Wat nu nog ontbreekt in mijn collectie is een bal die heel goed lijkt op mijn hond Ficus. Vanaf volgend jaar starten we met glas-in-loodworkshops, en met kerst maak je dan ook je eigen kerstbal. Daar kijk ik al ontzettend naar uit.”

Quote Als ik een mooie bal zie, kan ik hem echt niet laten liggen. Het afgelopen jaar heb ik in één keer voor 250 euro kerstbal­len gekocht. Thomas Goyvaerts

“Thuis is mijn vriend de baas over de kerstboom. We gaan daar voor blauw en wit, een soort Frozen-thema. We hebben een hele vrolijke en frivole boom. Tot mijn grote spijt is het geen echte. We wonen in een heel droog appartement en daar vielen al snel alle naalden uit. Om zot van te worden. Als je dit zelf wil vermijden, koop je best je kerstboom met een kluit aan. Je moet je boom niet in een te grote pot zetten, en maar eens in de een à twee weken water geven! Maar mijn beste tip is om je kerstversiering na kerst in de solden te shoppen. Het afgelopen jaar heb ik in één keer voor 250 euro kerstballen gekocht. Een kerstcadeau aan mezelf. Ook al was het dan in januari (lacht).”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © rr

1. Kerstman aan liaan, debijenkorf.be, 12,95 euro

2. Serre, Sass & Belle bij debijenkorf.be, 14,95 euro

3. Broccoli, Casa, 4,50 euro

Presentatrice Valerie Thys: “In oktober vragen de kinderen al wat dit jaar het thema zal zijn”



Valerie is 46 jaar en werkt als presentatrice op radio en tv. Daarnaast is ze ook nog voice-over, weervrouw en nog veel meer. Ze heeft een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen en is te vinden als @valeriethys op Instagram.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Presentatrice Valerie Thys © Nathalie Samain

“In oktober vragen de kinderen wat dit jaar het thema zal zijn. Ik heb al een zilveren kerstboom gehad en een gouden. Ik heb al een kerstboom volledig in het wit gehad met allemaal witte vogeltjes, en een in skithema. Ook een leuke was de degradé: dan hadden we een hele regenboog van boven naar beneden. Ik heb ondertussen al mijn halve garage vol met kerstballen staan. Soms blijven ze jarenlang liggen, tot ze weer bij het thema van dat jaar passen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Nathalie Samain

“Dit jaar heb ik gekozen voor ‘my favorite things’, als een opkikkertje voor ons gezin. Harry Potter is vertegenwoordigd, een pak Belgische friet hangt erin. Een ski-jas, macarons, taarten en een fles rosé. Ook een micro als verwijzing naar mijn job als presentatrice. Een vliegtuig, want ik heb vroeger nog gevlogen bij Sabena. Een Nederlands windmolentje, een Chanel-handtas en heel, heel veel verwijzingen naar Londen.”

“Ik heb veel familie in het Verenigd Koninkrijk, en er wonen daar ook veel vrienden. Ginder heerst een heel uitbundige kerstsfeer, nog veel meer dan hier. Dit jaar ben ik eindelijk weer eens op bezoek kunnen gaan en ik had mezelf voorgenomen dat ik 10 kerstballen ging meenemen. A girl on a mission, die houd je natuurlijk niet tegen (lacht). Marks & Spencer, Selfridges, Fortnum and Mason: allemaal heerlijke winkels vol kerstversiering die je hier niet hebt. Maar evengoed shop ik hier hoor. Een mooie kerstbal laat ik nooit liggen.”

Quote Het is een vreselijk ambetant jaar geweest. Maar als ik nu ’s avonds met mijn gezin in de zetel zit en de lichtjes van de kerstboom zijn aan, dan ben ik blij. Valerie Thys

“Onder de boom liggen al onze cadeautjes. Ik heb dit jaar mijn kerstboom al begin november gezet dus alle sinterklaas-, kerst- en nieuwsjaarscadeaus liggen er te pronken. Hoe meer hoe beter, ik geef graag. Ik heb zelf ontzettend mooie herinneringen aan kerst. We hadden altijd een boom van wel vier meter hoog, en ik weet nog zo goed hoe we dan in pyjama aan de boom wat mochten eten en drinken en dan onze pakjes uitpakten. Die herinnering wil ik heel graag doorgeven aan mijn gezin.”

“Het zijn nu moeilijke tijden, het is weer een vreselijk ambetant jaar geweest. Maar als ik nu ’s avonds met mijn gezin in de zetel zit en de lichtjes van de kerstboom zijn aan, dan ben ik blij. Ik ben echt wel kerstboomgek, ik word er zo gelukkig van.”

Volledig scherm © rr

1. The Queen, Cody Foster bij bol.com, 34,50 euro

2. Fles rosé en glas, Sass & Belle bij debijenkorf.be, 18,95 euro

Volledig scherm © rr

Grote rode strik, bij Ava, 2,29 euro.

Lees ook: