Dit is wat je dromen zeggen over de kwaliteit van je slaap. “Kunnen een teken zijn van te veel stress”

Hoe je droomt en hoe je slaapt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Droom jij veel meer — of minder — dan je bedpartner? Of beleef je dromen heel intens? Slaapexperte Inge Declercq verheldert wat dat zegt over de kwaliteit van je nachtrust. En kan je jezelf minder doen dromen om beter te slapen?

Je kust een oude vlam. Je spendeert hatelijke uren aan de meest simpele taak op het werk. Of je bent opeens topchef van je eigen restaurant, waar alles vanzelf flambeert. In je dromen kan alles. Maar soms voelt het alsof ze daarvoor een stuk van je gekoesterde slaap afnemen. Is dat zo? Of betekent meer dromen net een betere nachtrust?

In de wetenschappelijke wereld blijven dromen nog een best groot mysterie. Waarom we het doen en hoe ons brein die verhalen creëert, is nog niet helder. Wat ze voor onze slaap betekenen, enigszins wel al.

Volledig scherm Neurologe Inge Declercq. © Steven Richardson

“De meest complexe dromen en de dromen die je herinnert, heb je in je remslaap, ook wel de droomslaap genoemd”, zegt neurologe en slaapexperte Inge Declercq (UZA). “Maar je droomt in élk slaapstadium."

Iederéén droomt, elke nacht

We slapen immers in cycli en elke cyclus duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur. Elke cyclus doorloopt ook enkele slaapstadia. Eerst dommel je in. Daarna volgt de lichte slaap. Daarna de diepe slaap, die men ook wel de deltaslaap of slow wave sleep noemt. In dat stadium ben je helemaal weg van de wereld. Tot slot beleef je de remslaap, ook wel de droomslaap genoemd. Daarna ontwaak je even, soms onbewust, en dommel je weer in voor een nieuwe cyclus.

Maar elke slaapcyclus verschilt een beetje. In de eerste slaapcycli van de nacht beleef je bijvoorbeeld meer diepe slaap. In de latere slaapcycli meer lichte slaap en remslaap. Zeker is wel: dromen doe je sowieso, elke nacht. Zelfs als je je helemaal geen droom herinnert.

“Hoe je droomt, is telkens anders. Veel daarover is nog een mysterie voor de wetenschap, omdat dromen zo moeilijk te onderzoeken zijn”, zegt Declercq. “Maar dat je droomt, is een goed ding. Zo geven je hersenen al wat ze nog te verwerken hebben een plaats en stomen ze zich klaar om weer fris aan de dag te beginnen. Als je je dromen herinnert, kan dat dus een teken zijn dat je brein een goed herstelvermogen heeft.”

Te levendige dromen zijn een alarmsignaal

Maar de een herinnert zich zijn dromen beter dan de ander. Onderzoek naar wat dat zegt over de kwaliteit van je slaap, is doorgaans positief, zegt Declercq. “Er zijn studies die tonen dat je beter geslapen hebt als je je dromen herinnert. En dat je de dag daarop ook creatiever zal zijn.”

Maar er is ook onderzoek dat iets helemaal anders zegt. “Dat het net een teken kan zijn van onderbroken slaap, als je je dromen herinnert. Stel dat de kat in huis je ’s nachts een paar keer kort uit je remslaap haalde. Je herinnert je dan je dromen, maar na zo’n gefragmenteerde slaap ontwaak je natuurlijk minder uitgerust.”

Te levendige dromen zijn ook een alarmsignaal, zegt Declercq. “Een populaire hypothese luidt dat die een teken kunnen zijn van te veel stress. Als je doorheen de dag veel prikkels opvangt of emotioneel heel gevoelig bent, kan het dat je brein ’s nachts ook nog overprikkeld is en veel te verwerken heeft. Dat zou voor intensere dromen kunnen zorgen of meer onderbroken remslaap. En in de ergere gevallen dan nachtmerries of slapeloosheid.”

Volledig scherm © Getty Images/Johner RF

Heb je het gevoel dat je meer hebt gedroomd dan anders? Dat zou dan weer gelinkt kunnen zijn aan een slaaptekort. Studies tonen immers dat ons lijf gemiste droomslaap probeert in te halen de nacht nadien. “Dat zien we bijvoorbeeld bij mensen die te vroeg moesten opstaan en zo een stuk remslaap misliepen”, zegt Declercq. “De volgende nacht belanden zij vaak sneller in de eerste remslaap. Het kan dat je nadien het gevoel hebt dat je meer droomde dan anders.”

Je dromen wijzen je de weg richting een betere slaap

Heb je het gevoel dat je vaak intense dromen hebt die blijven hangen én onuitgerust ontwaakt, dan is er voor jou wel werk aan de winkel, zegt de experte. “Dat kan enerzijds een teken zijn dat je te veel stress hebt overdag. Of dat je brein voor je bedtijd de kans niet krijgt om die stress te verwerken.”

Jezelf minder doen dromen, dat heb je niet in de hand. Iedereen droomt, elke nacht, punt. Waar je mogelijk wel vat op hebt, is hoe intens je droomt. “In dit geval probeer je best overdag meer rust op te zoeken of te verwerken waar je nog mee zit. Dat heeft rechtstreeks effect op je nachtrust.”

“Anderzijds kan jij met die gefragmenteerde slaap zitten”, zegt Declercq. Vaak zijn te veel prikkels in de slaapkamer dan de boosdoeners. Te veel geluiden, binnenvallend licht, huisdieren die je storen: zij kunnen de verklaring zijn voor je onderbroken nacht waarin je constant lijkt te dromen.”

Dat je eens onuitgerust wakker wordt na een intense droomnacht, hoeft natuurlijk niet meteen te betekenen dat er een groot probleem is met je slaapkwaliteit. “Het kan ook dat je gewoon iets te bruut ontwaakt werd uit je remslaap. Door de wekker, bijvoorbeeld. Het is heel normaal dat je dan even tijd nodig hebt ’s ochtends om te ‘landen’ na de droomslaap. Een tip: volgens voorzichtig onderzoek zou ontwaken met een lichtwekker in dat opzicht beter zijn.”

