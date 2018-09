Dit is wat een toner doet voor je huid Margo Verhasselt

07 september 2018

10u03 0 Nina De kans is groot dat je de beautyterm 'toner' wel al eens hebt horen vallen. Misschien is het zelfs deel van jouw routine, maar heb je stiekem geen idee wat het product nu eigenlijk precies doet. Toners zorgen voor verwarring in de beautywereld en wij helpen die graag de wereld uit!

"De oudere generatie toners waren extreem uitdrogend en soms zelfs onnodig voor veel huidtypes", legt dematoloog Sejah Shah van SmarterSkin Dematology uit aan Elle. Maar goed nieuws voor de skincareliefhebbers. Toners hebben een facelift gekregen en zijn nu ware hydratatiebommetjes voor de huid.

Wat is een toner nu juist?

Een toner is niet alleen de laatste stap in je reinigingsproces, maar ook de eerste in het vochtinbrengende proces. Zelfs na het wassen van je huid blijven er immers vuil en andere onzuiverheden achter op je gelaat. Door een toner te gebruiken verwijder je snel en efficiënt die laatste beetjes vuiligheid. Daarnaast zorgt een toner ervoor dat de pH van je huid weer neutraal wordt, waardoor die het makkelijker krijgt om serums en crèmes op te nemen.

Hoe gebruik je een toner?

Het beste moment om een toner te gebruiken is net nadat je je huid gereinigd hebt. Laat je huid altijd wat ademen nadat je hem gereinigd hebt en breng dan toner aan. Het gebruik hangt ook af van je huidtype. Mensen met een vette huid doordrenken het best een wattenschijfje met het product en vegen dat vervolgens op hun gezicht. Heb je een droog vel? Dan doe je het best wat toner in je handpalm en druk je dat aan tegen je gezicht zodat het kan intrekken en vocht inbrengen.

Wanneer gebruik je toner?

Je kan toner zowel 's morgens als 's avonds aanbrengen. Als je een toner gebruikt die de huid wat uitdroogt, kan je hem het best om de dag gebruiken en stilaan opbouwen zodat je huid eraan gewoon raakt.