Dit is waarom je het in de zomer zo moeilijk hebt om af te vallen Nele Annemans

20 augustus 2018

13u58

Bron: The Huffington Post 2 Nina Tijdens de zomer duikt de ene verleiding na de andere op (ja, we hebben het over jullie: verfrissende ijsjes en happy hours) waardoor het vaak erg moeilijk is om op gewicht te blijven, laat staan wat kilootjes te verliezen. Maar niet alleen die urenlange terrasjes zorgen voor je moeilijke strijd met de weegschaal. Blijkbaar zijn er nog enkele redenen waarom het zo moeilijk is om af te vallen tijdens de zomer.

Volgens diëtiste en voedingsdeskundige Sharon Palmer kan je metabolisme immers ietsje vertragen tijdens de zomermaanden. Dat komt omdat je lichaam het al warm heeft en dus geen warmte hoeft te produceren. Bij koud weer verbrandt je lichaam dan weer meer energie om het warm te houden. Zo zou je metabolisme volgens assistent-professor in de voeding Debra Sheats makkelijk tien procent trager werken tijdens de zomer in vergelijking met de winter.

En helaas pindakaas, want dat is niet de enige reden waarom het moeilijker lijkt om af te vallen in de zomer. "Als het buiten erg warm en vochtig is, hebben we minder snel de neiging om te gaan wandelen, fietsen of joggen", aldus Sheats. "In plaats daarvan verkiezen we koelere plekjes om te vertoeven en houden we ons meer bezig met sedentaire activiteiten zoals een boek lezen of een terrasje doen."

Bovendien hou je meer vocht vast tijdens de zomer. Maar dat betekent niet dat je minder moet drinken. Tijdens de zomer zweet je meer, dus als je te weinig water drinkt kan je uitgedroogd raken met schadelijke gevolgen voor je gezondheid.

Gelukkig zijn er ook een aantal manieren om je metabolisme wel op peil te houden tijdens de zomer. De beste manier om je stofwisseling te versnellen? Regelmatig aan lichaamsbeweging doen! Als het echt té warm is om te sporten, raadt Sheat aan om vroeg in de ochtend of 's avonds laat nog een rondje te gaan lopen of een wandeling te maken. Of je kan ook een leuke onlinework-out zoeken die je gewoon thuis kan beoefenen.

Daarnaast kan je die extra zomerkilo's niet alleen toeschrijven aan je metabolisme. "Het is belangrijk om te weten dat er over een jaar tijd alleen maar kleine schommelingen in je stofwisseling kunnen plaatsvinden en dat die temperatuursverschillen veel te klein zijn om échte significante veranderingen in je metabolisme te veroorzaken", zegt Palmer. Zolang je je dus blijft focussen op gezonde voeding, meer beweging en een goede nachtrust is afvallen in de zomer zeker mogelijk!