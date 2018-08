Dit is het meest intelligente sterrenbeeld Nele Annemans

29 augustus 2018

10u58

Bron: Red Online 26 Nina Of je er nu in gelooft of niet, iedereen kent wel zijn eigen sterrenbeeld - en geef maar toe, ook jij werpt waarschijnlijk af en toe een blik op je horoscoop. Maar welk sterrenbeeld is nu het meest intelligent?

Leeuwen zijn positief en vurig, maagden afwachtend en kreeften dan weer gevoelig. Maar welk sterrenbeeld mag met de prijs van de slimste aan de haal? Volgens een onderzoek van GoCompare zijn dat *tromgeroffel* de tweelingen.

GoCompare kwam tot die conclusie na het bestuderen van het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld. En dat blijkt sinds 1901, het jaar waarin de beroemde prijs voor het eerst werd uitgereikt, de tweelingen te zijn. Zo mochten maar liefst 97 tweelingen de felbegeerde prijs in ontvangst nemen. Verjaar je dus tussen 21 mei en 20 juni, dan ben je een genie volgens de sterren.

Tweelingen worden op de voet gevolgd door de weegschaal met 93 winnaars en de maagd met 88.

Het minst goede nieuws is er voor de steenbok. Met maar 57 mensen die ooit de Nobelprijs wonnen lijken zij het minst intelligent. Máár niet getreurd, het is niet omdat je een steenbok bent dat er geen genie in je schuilt. Martin Luther King is zo de bekendste steenbok die ooit de Nobelprijs won.

Het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld op een rijtje:

Tweelingen (21 mei-20 juni) - 97 winnaars

Weegschaal (23 september-22 oktober) - 93 winnaars

Maagd (23 - 22 september) - 88 winnaars

Kreeft (21 - 22 juli) - 81 winnaars

Ram (21 maart - 19 april) - 76 winnaars

Taurus (20 april - 20 mei) - 73 winnaars

Boogschutter 22 november - 21 december) - 71 winnaars

Vissen (19 februari - 20 maart) - 66 winnaars

Waterman (20 januari - 18 februari) - 65 winnaars

Leeuw (23 - 22 augustus) - 64 winnaars

Schorpioen (23 oktober-21 november) - 64 winnaars

Steenbok (22 december-19 januari) - 57 winnaars