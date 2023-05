“Dit is het kwetsbaarste dat ik ooit deed.” Julie Van den Steen start podcast over zwangerschapsverlies

Waarom dit weekend zeer heftig wordt volgens de sterren. “Geheimen komen aan het licht”

We gaan een bewolkt weekend tegemoet, maar vooral in de sterren zal het donderen, als je daarin gelooft. Dit weekend zijn Mercurius en Pluto in retrograde en komt er een volle maan en een maansverduistering. Die combinatie zou je weleens kunnen voelen, zegt astrologe Esther Van Heerebeek. Ze verwacht ook dat bepaalde personen er meer last van zullen ondervinden.