Dit is het ideale weekend van presentator Joris Brys: “Tot een kot in de nacht uitgaan heb ik nu wel gehad”

Het ideale weekend van presentator Joris Brys (34)? Dat begint liefst al ‘s morgens vroeg. Mét koffie. In zijn bruisende stad vindt hij ‘rust in de onrust’, zoals hij dat zelf zo mooi zegt. Met veel vrienden, voldoende beweging en - uiteraard - muziek. “Een uurtje keihard sporten in de ochtend is zalig. Dan volgt de beloning: ik loop rechtstreeks naar de bakker voor pistolets.”

“Met mijn koffietje in alle vroegte op het terras zitten: dat is het moment om mijn zaterdag te beginnen. Op vrijdag kijk ik al uit naar het idee dat ik de deur achter mij dichtsla, buiten in de stad kan wandelen en tot rust kan komen. Toen ik op mijn achttiende tot elf uur in bed bleef liggen, zei mijn bompa dat het mooiste deel van de dag gepasseerd was. Ik vond dat zever, uitslapen is het beste wat er is. De jongste jaren geef ik hem toch heel erg gelijk. Ik heb mijn periode van tot een kot in de nacht uitgaan ook wel gehad. En zelfs al had ik een zware week, er ten laatste tegen halfnegen uit zijn om naar de stad te gaan, is voor mij écht weekend.”

“Ik trek mij zeker niet terug en heb vrienden nodig. Al is dat maar een uurtje voor een koffie op de markt. Soms kom ik onverwacht mensen uit Turnhout tegen, vanwaar ik kom. Dan blijven we met onze lieven wat plakken in ’t Stad. Met mijn familie heb ik ook een ijzersterke band. We bellen elkaar bijna elke dag en spreken regelmatig af. Ik ben niet graag alleen en kan moeilijk in de zetel liggen. Ik wil naar buiten, want ik haal rust uit onrust.

“Op zondag sport ik bijvoorbeeld graag. Ik liet het de jongste maanden wat hangen, maar voor de stripact heb ik de draad weer opgenomen. Een uurtje keihard sporten in de ochtend is zalig. Dan volgt de beloning: ik loop rechtstreeks naar de bakker voor pistolets. Al sinds ik klein was, hoort dat bij mijn weekend.”

“Zondag link ik aan muziek. Ik heb veel platen en het is zalig om er eentje op te leggen als het buiten donker en kouder wordt. Ondertussen laat ik soep pruttelen op het vuur. Ik presenteer op zondag ook Vuurland op StuBru. Dat geeft een soort soundtrack aan die dag. In de avond drijft er een gevoel van vroeger terug naar boven. Ik ging echt tegen mijn zin naar school en lag met buikpijn in bed. Dat sfeertje hangt nu nog in de lucht, ook al heb ik een zalige job. Na een leuk weekend denk ik gewoon af en toe: shit, het is gedaan.”

Wie is Joris Brys (34)? • StuBru-presentator • presenteert Sports Late Night op Play4 • ging met 7 andere BV’s uit de kleren voor Kom op tegen Kanker, alles in de strijd

