Dit is de ideale hoeveelheid slaap die je elke nacht zou moeten krijgen Nele Annemans

29 augustus 2018

07u48

Hoewel het met een nest jonge pagadders in huis, een drukke job of gewoon veel kopzorgen vaak moeilijk is om aan voldoende nachtrust te komen, weten we allemaal hoe belangrijk slaap is. Niet alleen om de volgende dag zonder een overdosis cafeïne door te komen, maar ook om gezondheidseffecten op lange termijn te vermijden. Aan de andere kant blijkt te veel slaap ook niet goed te zijn voor ons. Maar wat is dan het magische getal?

Om meteen met de deur in huis te vallen: zes tot acht uur per nacht. Dat blijkt uit een recente studie van de European Society of Cardiology bij meer dan 1 miljoen volwassenen. De onderzoekers stelden vast dat zowel minder als meer slaap een negatieve invloed kan hebben op je gezondheid, met in het bijzonder op je hart, terwijl zes tot acht uur slaap je risico op hartziekten en beroertes vermindert.

Hoewel zowel de korte als de lange slapers meer kans hadden om te overlijden aan een hartziekte of beroerte, lopen de mensen die meer dan acht uur slapen meer risico. Zo hebben mensen die minder dan zes uur per nacht slapen 11 procent meer kans op een hartziekte of beroerte, terwijl dat bij de mensen die meer dan acht uur per nacht slapen maar liefst 33 procent is.

Toch hoef je je niet meteen zorgen te maken over die ene slapeloze nacht van vorige week of over dat extra powernapje van afgelopen weekend. Het is pas als je die slaapgewoonten voor een langere periode aanhoudt dat je meer gevaar loopt. "Een korte nacht of een uitslaapdag is niet meteen schadelijk voor je gezondheid. Alleen chronisch slaapgebrek of langdurig te veel slapen moet absoluut vermeden worden", aldus auteur van het onderzoek dokter Epameinondas Fountas.

En hoewel Fountas zegt dat te veel of te weinig slaap wel degelijk nefast is voor je hart, zegt hij ook dat er nog meer onderzoek nodig is om te weten waarom slaap zo'n grote invloed heeft op hart- en vaatziekten.