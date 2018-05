Dit is de gemakkelijkste manier om iemand te kalmeren tijdens een ruzie Margo Verhasselt

18 mei 2018

16u06

Bron: PureWow 1 Nina Van ruzie maken met je schoonmoeder tot discussiëren met je zus over waarom zij jouw blousje nu wéér aanheeft. Het doel van een ruzie is uiteindelijk altijd hetzelfde: een oplossing vinden. Maar hoe zorg je er nu juist voor dat iemand afkoelt tijdens een verhit moment?

De oplossing is simpel volgens therapeut Robert Taibbi. Zo kan je best in duidelijke zinnen praten en niet al te veel vragen stellen. "Wanneer je vragen stelt komt het vaak over alsof je kinderlijk tegen iemand praat," schrijft hij in Psychology Today. "Mentale en emotionele herinneringen van een ouder die naar ons met een vinger zwaait komen terug aandraven: waarom ben je te laat? Deed je jouw huiswerk wel? Sloeg je je broer? Ze wijzen op kritiek en druk, en maken duidelijk dat er iets mis is, dat je iets mis hebt gedaan en dat je niet eerlijk bent. Deze reacties zitten in onze hersenen ingebakken."

Een verklaring of gewone zin daarentegen gaan kalmeren en geruststellen. Het geeft je de kans om je boodschap over te brengen op een normale manier, als in: 'Ik weet dat je dit niet leuk vind, maar dit is de reden waarom ik het deed..' en dat zal ervoor zorgen dat iemand heel wat gaat afkoelen op een verhit moment. De beste verklaring die je kan doen volgens Taibbi: 'ik begrijp het'. Het proberen waard!