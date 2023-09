Dit is de eerste skincarelijn speciaal voor astronauten. “Maar ook nuttig voor deze ‘gewone’ mensen”

Een skincarelijn speciaal voor astronauten? ‘Cosmology’ is de eerste in zijn soort. De unieke lijn is een onderdeel van een speciaal project ‘CosmoSkin’, dat skincare ook in de ruimte wil bevorderen. Dat idee kwam er nadat het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA) in 2020 opriep tot de creatie van huidverzorgingsproducten die gebruikt mogen worden bij lage zwaartekracht en extreem droge omstandigheden, zoals in de ruimte.

De Cosmology-lijn bestaat tot nu toe uit twee producten, waaronder een gezichtsreiniger en een lotion. Die werden samengesteld door de Japanse beautymerken POLA en ANA Holdings.

Unieke formules voor in de ruimte

Verwacht je niet aan blinkende potjes en slim bedachte marketingstrategieën. De twee producten zijn zo wit en saai als de binnenkant van een raket, maar wel speciaal ontworpen voor in de ruimte. Ze wegen bijvoorbeeld weinig, om rekening te houden met de beperkte zwaartekracht op ruimtereizen.

Volledig scherm De Cosmology-skincare. © POLA

De gezichtsreiniger is zo ontworpen dat ruimtevaarders geen water nodig hebben om hem af te spoelen. Zo blijft de beperkte watervoorziening aan boord goed bewaard. De lotion heeft daarentegen een ietwat vastere substantie om te voorkomen dat de ingrediënten zich scheiden door de zwaartekracht. Pas wanneer je de lotion aanbrengt op de huid, wordt die vloeibaar.

Einde van de missie betekent: een droge, gevoelige huid

Voor wie zich afvraagt welke ingrediënten de producten bevatten, is het antwoord simpel. Vooral hydraterende en voedende substanties. “Net zoals in een vliegtuig of een kantoorgebouw is ook de lucht in de ruimte zeer droog”, zegt cosmetica-experte en CEO van skincaremerken Routinely en Fin Du Jour, Miriam Rouw.

Het is niet vreemd dat de twee Japanse bedrijven net stewards en stewardes­sen inschakel­den om de producten te testen Miriam Rouw, skincare-experte

“Dat gaven verschillende astronauten al aan wanneer ze terugkeerden van hun missie. Hun huid voelde droog aan, was erg gevoelig en jeukte. Het is dus niet vreemd dat de twee Japanse bedrijven net stewards en stewardessen inschakelden om de producten te testen.”

Toch is het concept achter Cosmology niet uniek in zijn soort. “Astronautenskincare is een hot topic. Estée Lauder stuurde al eens een serum mee de ruimte in, als onderdeel van een reclamecampagne”, aldus Rouw.

Volledig scherm Voormalig NASA-astronaute Joan Higginbotham. © Getty Images

En ook de astronauten, zoals voormalig NASA-astronaute Joan Higginbotham, hebben zo al hun eigen middeltjes. “Joan vertelde dat de luchtvochtigheid in de ruimte zo’n stabiele 70 procent bedraagt. In haar woonplaats, Houston in Texas, ligt die luchtvochtigheid net extreem hoog.”

Het gevolg: haar huid voelde in de ruimte zo droog aan als de Sahara, zo vertelde ze na haar missie. “Zij zweerde daarom bij een compact potje Vaseline dat droge plekjes voedde en bij Cetaphil, een reiniger die een droge en trekkerige huid tegengaat”, vertelt Rouw.

De bijzondere skincare is naast astronauten ook nuttig voor deze personen

Volgens de eerste berichten zal Cosmology in 2024 zijn entree maken in de ruimte, wanneer de Japanse astronaut Kimiya Yui aan zijn missie naar het ISS (International Space Station) begint. Wie met de voeten op de grond blijft, kan de set vanaf 1 oktober al kopen via de website van POLA. Het prijskaartje? Ongeveer 50 euro.

Volledig scherm Uiterst rechts: Japanse astronaut Kimiya Yui. © NASA via Getty Images

“Als je geen ruimteplannen hebt zijn de producten alsnog een aanrader. Vooral voor mensen die veel tijd doorbrengen in droge ruimtes, zoals vliegtuigen of kantoorgebouwen”, zegt Rouw.

“De producten passen bovendien perfect bij de skincaretrend waarbij alles steeds compacter wordt. In de toekomst zullen we vaker producten zien waarbij poeder bijvoorbeeld een gezichtsreiniger wordt zodra je het opsmeert. Deze lijn is daar al een mooie voorbode van.”

