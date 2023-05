Dit is de beste zonnecrème volgens Test Aankoop en je koopt hem voor een spotprijsje in de Action

Sporten op dit moment van de dag is beter voor je gezondheid én je vetverbran­ding, zegt onderzoek

De meest efficiënte sportroutine? Neen, dat is niet per se krachttraining of een HIIT-workout. Want niet de soort sport, maar vooral het tijdstip waarop je traint is belangrijk, stelden Nederlandse wetenschappers recent vast. Dit is volgens hen het beste moment om je in het zweet te werken.