Dit is de beste leeftijd om in het huwelijksbootje te stappen Liesbeth De Corte

14 mei 2018

08u10

Bron: The Independent 0 Nina Belgen trouwen steeds later, zo blijkt jaar na jaar uit de cijfers van de FOD Economie. Op zich geen probleem, maar volgens een nieuw onderzoek wacht je toch ook beter niet té lang om in het huwelijksbootje te stappen.

‘If you liked it, then you should have put a ring on it.’ Het advies van Beyoncé sla je niet in de wind, en dat is zeker het geval als tram 3 nadert. Want volgens een nieuwe studie heb je meer kans om te scheiden als je na je 32e in het huwelijksbootje stapt.

De studie werd uitgevoerd door het onderzoeksteam van Nicholas Wolfinger, professor aan de University of Utah. Ze baseerden zich op data van de Amerikaanse National Survey of Family Growth, een gigantische enqûete bij Amerikanen tussen 15 en 44 jaar. Een eerste keer bekeken ze de data die werd opgehaald tussen 2006 en 2010, daarna deden de onderzoekers het nog eens over met gegevens uit 2011 en 2013.

Opvallend genoeg kwam Wolfinger twee keer tot dezelfde conclusie. Zoals je zou verwachten, hebben getrouwde tieners meer kans om te scheiden. Ben je eind de twintig of begin de dertig? Dan heeft je huwelijk het meeste kans op slagen. Maar wanneer je ouder bent dan 32, nemen je kansen op een lang en gelukkig huwelijk met zienderogen weer af.

Volgens relatiegoeroe Sheela Mackintosh Stewart komt dat omdat mensen midden of eind de 30 het gewoon zijn om enkel en alleen naar zichzelf te kijken. Als ze plots met twee zijn, is dat dan een (té) grote ommezwaai. “Ten eerste speelt hun carrière een rol. Dertigers hebben vaak al een job met meer verantwoordelijkheden, ze zijn vaker op de baan of ze hebben een functie die veel tijd en energie vraagt. Dat zet natuurlijk druk op je family time”, legt ze uit.

“Als je al wat ouder bent, voel je ook veel druk om rap rap te trouwen, je carrière uit te bouwen en kinderen te krijgen, als je dat wil. Daarbovenop hebben veel mensen die midden de dertig zijn al op hun eentje een sterke persoonlijkheid uitgebouwd, en zijn ze vaak wat zelfverzekerder. Daardoor kunnen ze zich soms wat egoïstischer en minder flexibel gedragen en zijn ze minder geneigd om compromissen te sluiten.”

Betekent dit dat de Meghan Markle's van deze wereld - de 36-jarige actrice trouwt zaterdag met prins Harry - plots moeten panikeren? Natuurlijk niet. Het zijn en blijven natuurlijk maar statistieken. Je moet vooral doen wat voor jou goed voelt, en genieten van de heuglijke dag natuurlijk!