Dit houdt veel vrouwen tegen om te genieten van orale seks. “Nochtans wíllen ze het wel.” Seksuologe geeft tips

COLUMN. Goedele Liekens tipt welke seks nog de moeite is als de passie is gaan liggen. “Go slow, alsjeblief”

In een lange relatie? Tijd om ‘bambiseks’ een kans te geven, vindt seksuologe Goedele Liekens. Want jawel, ook eens het passionele vuur tussen jullie gaan liggen is, kan het nog knetteren in bed. Gewoon op een heel andere manier. Geen konijnengedrag. Geen vastgeroest menuutje. Geen ‘Hèhè, dat was tof, slaapwel’. De experte deelt haar drie gouden regels voor heerlijke bambiseks. “Klinkt saai? Wacht maar tot je het geprobeerd hebt.”

12 oktober