Dit gehypete product geeft je zachte én glanzende lippen

Waarom nog kiezen tussen lipgloss en verzorgende balsems? Een nieuw product combineert het beste van twee werelden: lipolie. Op sociale media als TikTok zijn video’s over lip oils al meer dan een miljard keer bekeken. Dermatoloog Griet Voet legt uit of ze echt zo vernieuwend zijn en welke je het beste kiest voor mooie, gehydrateerde lippen.

Dankzij de revival van de jaren 90 en Y2K zijn er een heleboel trends die terugkomen. Glanzende, geglazuurde lippen horen daar ook bij. Maar waar we voordien plakkerige lipgloss gebruikten, is er nu een nieuw product op de markt: lip oils.

Dit is een typisch voorbeeld van een hybride product dat het midden houdt tussen skincare en make-up. Met andere woorden: het werkt niet alleen verzorgend, maar het laat ook een mooie parelachtige finish achter op je lippen. “Lipolies zijn inderdaad een categorie op zichzelf”, bevestigt dermatoloog Griet Voet. “Een lipgloss is dikker en plakkeriger, een balsem is dan weer minder vloeibaar.”

Dat lipolies nu een enorme hype zijn, hebben we deels te danken aan sterren als Rihanna, Kylie Jenner en Selena Gomez die sinds kort zelf lip oils verkopen. En ook op sociale media is de belangstelling immens. Op TikTok vind je tal van video’s over deze lipproducten, die tezamen meer dan 1,8 miljard views hebben.

Toegegeven, het resultaat in de filmpjes ziet er mooi uit. De olies leggen een extra glanzend laagje aan waardoor je lippen er voller uitzien. De vraag is: zijn ze echt zo verzorgend als ze beloven?

Is het echt goed voor je lippen? “Niet de ideale liphydratatie”

Dr. Griet Voet: “Een olie kan effectief helpen bij de hydratatie van lippen, maar blijft dikwijls minder werkzaam dan een balsem. Dat komt omdat de meeste balsems een mengeling bevatten van een olie én een was, en dan ook nog een kleurstof en een smaakstof. En de was is het steringrediënt: het bevat vaak antioxidanten, helpt gebarsten lippen herstellen en legt een beschermende laag om het vocht vast te houden. Lipolies missen die was.”

Ze kunnen mee-eters en puistjes rond je mond veroorza­ken Griet Voet, Dermatoloog

“Je moet trouwens oppassen voor lipproducten die gemaakt zijn van ingrediënten van lage kwaliteit, want die beschadigen de lippen en maken ze droger. Naast een overgevoeligheidsreactie kan ook steeds een contactallergie optreden tegenover een bepaald ingrediënt. Plus, natuurlijke oliën zijn nogal vet. Ze kunnen dus mee-eters en puistjes veroorzaken rond de mond.”

Volledig scherm Dokter Griet Voet, dermatoloog van privékliniek Clinique Dermatologie in Gent. © rv

Als je het toch wil gebruiken, raadt dr. Voet aan om te kijken naar de ingrediëntenlijst. “De meest gebruikte natuurlijke olies in lipproducten kunnen ingedeeld worden in twee groepen. Ze hebben elk hun voordelen.”

“Je hebt de ongesatureerde olies, zoals koolzaadolie, olijfolie, saffloerolie, castorolie en avocado-olie. Deze voelen meestal gladder en minder vettig aan én ze worden beter geabsorbeerd door de huid. De gesatureerde olies zoals kokosolie, katoenzaadolie en palmolie zijn stabieler en dus langer houdbaar.”

De ene olie is de andere niet: “Zonnebloemolie geeft vooral een gloss”

Of sommige oliën beter zijn dan anderen, is moeilijk te zeggen, vindt dr. Voet. “Hoewel er veel types op de markt zijn, is er nog maar weinig onderzoek gevoerd naar oliën in lipproducten. In de meest trending lip oils zoals die van Dior en Fenty zit bijvoorbeeld kersenolie. Daar is jammer genoeg niet veel over terug te vinden in de literatuur. Er zijn slechts een paar oliën waar we de kenmerken wél van kennen.”

Wil je een optimale verzorging, dan raadt de dermatologe aan om toch nog een balsem aan te brengen. “Je kan de balsem gebruiken als basis en de lipolie als topcoat, dan laat het een mooi kleurtje achter eens het ingetrokken is. Let wel op dat je het precies appliceert om puistjes en irritatie te vermijden.”

