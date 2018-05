Dit ene verrassende ding mag volgens reizigers niet ontbreken in de hotelkamer



Liesbeth De Corte

07 mei 2018

10u51 0 Nina Een hemelsgroot bed, een prachtig uitzicht, een douche met vijf verschillende massagestanden en uitstekende roomservice: er zijn heel wat zaken die bepalen of een hotelkamer tot de crème de la crème behoort. Maar wat volgens globetrotters écht niet mag ontbreken, zijn – raar maar waar - stopcontacten.

Als je er eventjes bij nadenkt, is het misschien geen al te grote verrassing. Tegenwoordig sleuren reizigers immers een heleboel technische hebbedingen en snufjes met zich mee, zoals een smartphone, camera, tablet, laptop, haardroger en stijltang.

Op het online forum Quora werd een rondvraag gedaan naar wat mensen het belangrijkste vinden als ze een hotel uitkiezen. Het antwoord ‘voldoende stopcontacten’ kwam dus het vaakst naar boven. Ook belangrijk is dat ze op een logische locatie staan. Er is immers niets frustrerender dan ’s nachts je telefoon willen opladen, maar eerst nog je bed en nachtkastje moeten verschuiven om het stopcontact te vinden.

Wat er nog belangrijk is? Gratis wifi, no surprise there. Op plaats drie staat een comfortabel bed.