Dit doet Miss België Emilie Vansteenkiste om er zo goed uit te zien: “Ik heb een routine met 3 stappen”

“Dat woordje ‘naturel’ is belangrijk. Want dat bén ik ook, gewoon simpel. Naturel. In mijn dagelijkse leven draag ik bijna geen make-up. Enkel wat mascara, blush en een mineral powder van het merk Malu Wilz. Dat is een soort foundation in poedervorm”, vertelt onze Miss.

Dat Emilie vooral voor de natuurlijke look kiest, komt doordat ze gezegend is met een erg makkelijke huid. Puistjes? Daar had ze zelfs nooit last van. Ook niet als tiener. “Doordat ik nooit last had van acné of uitslag, was ik lang niet bezig met skincare. Pas toen ik startte met modellenwerk en meedeed aan Miss België — met veel cosmeticamerken als sponsors — rolde ik in de skincare en besefte ik het belang ervan. Wanneer ik nu naar een feestje ga, durf ik wel eens ‘all out’ te gaan met rode lippen of glitterogen. Maar ik kies wel altijd voor één van de twee. Nooit felle lippen én felle ogen. Dat vind ik too much.” (lacht)