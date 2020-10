Dit cultmake-upmerk uit de VS is eindelijk beschikbaar in België

Toen broer en zus Linda en Chris Tawil in 2008 hun eigen merk Morphe oprichtten, hadden ze wellicht niet verwacht dat ze zo'n hype zouden ontketenen. Maar hun aanpak - professionele tools en kwalitatieve producten voor betaalbare prijzen - sloeg aan, en op tien jaar tijd bouwden ze een waar make-upimperium uit. Een imperium dat eindelijk ook voet aan wal zet in België, want vanaf is de collectie te koop bij ICI PARIS XL. De producten zullen te koop zijn op de webshop en in geselecteerde winkels. Net op tijd voor de Sinterklaas- en kerstmis wishlists!