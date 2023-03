Dit accessoire van je grootmoeder is terug. “Zo zie je er altijd anders uit”

Wie bij zijn grootmoeder in het juwelenkastje snuffelt, vindt ze gegarandeerd: de broche. Maar je hoeft hem niet met iets stoffig te associëren. Modellen op de catwalk pronken ermee, op sociale media knutselen massaal veel mensen er eentje in elkaar én volgens moderedacteur David Devriendt tilt het elke outfit naar een hoger niveau. “Een broche vertelt, veel meer dan een oorbel, een verhaal.”

Het kan goed zijn dat je grootmoeder er elke zondag eentje op haar mantel spelt. Een traditie die al even meegaat, dus. En ook royals zijn al jaar en dag trouw aan hun speld, perfect op hun lange jurk of mantel gepind.

Zo haalde Kate Middleton recent nog de krantenkoppen toen ze de bijzondere broche van haar overleden schoonmoeder Diana droeg: de Princess of Wales Feather Brooch. En dat is zeker niet de enige keer dat de prinses van Wales met een mooie pin op de proppen komt, net als haar mede-prinsessen. Nog geliefd is hij bij de Nederlandse prinses Maxima bijvoorbeeld, of bij de koningin van Spanje, Letizia.

De comeback in cijfers

Ook de ‘gewone’ man of vrouw in de straat lijkt herwonnen voor het accessoire. Volgens ‘The RealReals’s 2023 luxury consignment report’ steeg de vraag naar broches met 27 procent tijdens de feestdagen van 2022. Vooral die van het luxemerk Gucci bleken populair: een stijging naar de vraag met 70 procent.

Gebruikers op het videoplatform TikTok zitten ook niet stil. De hashtag #brooch haalt er 96,7 miljoen kijkers. Video’s waarin creatievelingen aan de slag gaan met oude juwelen en die omtoveren tot een chique speld zijn talrijk.

Broches duiken ook steeds meer op op de catwalk. Modehuis Jil Sander speelde voor hun lentecollectie een zilveren speld uit, gedragen op een eenvoudige jurk. Gucci maakte hun coltrui unieker door er een parelsnoer op te spelden. Acne ging voor een lint als tepelbeschermers. Ja, dat lees je goed. Misschien ongebruikelijk, maar tepelbroches passen wel in het doe-het-zelfkarakter dat vandaag onze mode domineert.

Dichter bij huis: Nathalie Vleeschouwer. In hun etalage in Antwerpen pronken paspoppen met grote veren broches. Eentje met echte struisvogelveren, een bijzonder juweel voor je outfit.

Van waar komt dit?

Ook de grote namen deinzen niet terug op de rode loper: muzikant Steve Lacy droeg een met diamanten ingelegde broche en een bungelend pareltje, Italiaanse influencer Chiara Ferragni een gouden vogelvormige speld van modehuis Schiaparelli en Olivia Wilde ging recent voor een zwarte bloem.

Over het optreden van Rihanna op de Amerikaanse Super Bowl raken we ook niet uitgepraat. Aan haar rode jas pronkten eveneens drie zilveren broches.

Over the top gaan met diamanten op je borst. Dat staat in contrast met het minimalisme dat we tegenwoordig vooral op de rode loper zagen. Wat daarbij opviel: peperdure kettingen werden vaarwel gezegd. In het straatbeeld kiezen we ook sneller voor klassieke silhouetten en dagelijkse essentials. De broche pimpt onze simpele(re) kleerkast op een makkelijke manier. Onze mode vandaag deinst dus zéker niet terug voor een simpel accessoire. Zie het als een beloning voor jezelf, eentje met veel bling-bling.

Hoe draag ik ‘em?

Volgens moderedacteur David Devriendt is de broche ideaal om elke outfit te pimpen. “Je kunt een kostuumvest vijf keer per week dragen en met een unieke broche ziet het er toch anders uit. Het vaakst zie je hem op een jasje, een pull of een sjaal. Maar evengoed dragen mensen hem op hun haaraccessoire of aan hun broekriem.”

“Zeker bij het modehuis Roberto Cavalli wordt een broche gebruikt ter hoogte van de heupen of aan een kraag als soort luxe-sluiting.” Ook mannen moeten niet onderdoen. “De broche is bij iedereen hip. Dior Men brengt er zelfs op de markt speciaal voor mannen.”

Clashen met kleur mag: een roze gebreide trui met een felblauwe speld: why not? “Wat wel stilletjes aan op de achtergrond verdwijnt in het straatbeeld zijn broches die pronken met een logo, zoals dat van Chanel of Gucci. In deze economisch uitdagende tijden is dat misschien iets te in your face.”

Nog een laatste: nostalgie is razendpopulair. Een broche van een familielid waar een verhaal aan vast hangt, is dus zeker een idee. “Het is een manier om je uit te drukken. De Queen deed het continue: ze spelde een mooie broche op om iets te vertellen. Nog meer dan bijvoorbeeld een oorbel dat kan, vertelt de broche een persoonlijk verhaal. Een fijne extra.”

Binnenkort eens in het juwelendoosje van jouw grootmoeder piepen? Kan, of je shopt hieronder enkele favorieten.

