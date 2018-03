Disneyland Parijs krijgt tijdelijk toprestaurant Aiko van Hooijdonk Margo Verhasselt

30 maart 2018

15u03

Bron: AD.nl 0 Nina In Disneyland Parijs kun je binnenkort aanschuiven bij Petit Jean. In dit pop-up restaurant kunnen gasten gerechten kiezen van een menukaart die is geïnspireerd op bekende Disneyfilms.

De Franse topkok Jean Imbert biedt recepten aan die gebaseerd zijn op films als Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, Lady en de Vagebond, Rapunzel en Ratatouille. De naam van het restaurant verwijst ook naar Disneykarakter kleine Jan, uit de animatiefilm Robin Hood.

Goedkoop zal het diner niet zijn: een 12-gangen diner en vijf glazen wijn kosten in totaal 150 euro per persoon. Kinderen betalen 36 euro per persoon. Wie zich door deze prijzen niet laat afschrikken, kan van 7 april tot 7 juni dit jaar aanschuiven bij Petit Jean. Het gehele menu is bereid met biologische producten en samengesteld door Imbert zelf. Chefkok Imbert vergaarde in Frankrijk bekendheid door zijn winst van de Franse versie van het programma Top Chef.