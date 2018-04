Disneyland maakt 'pride ears' ter ere van de Gay Pride-maand Margo Verhasselt

27 april 2018

15u08

Bron: Metro.uk 2 Nina Ter ere van de Gay Pride-maand in juni wordt de 'gelukkigste plaats op aarde' even wat kleurrijker dan anders. De Disneyparken brengen de typische Mickey Mouse-oortjes uit in regenboogkleuren.

Om de LGBTQ-gemeenschap te steunen brengt Disney de typische oortjes nu ook uit in de kleuren van regenboog. Daarnaast maken Mickey's handen een hartje met ook daarin een vlagje te zien. De oortjes zijn alvast een ware hit op het internet.

Wil jij ook een paar oortjes? Dan moet je wel een van de parken bezoeken. Want de oortjes worden alleen in de parken zelf verkocht en niet online. Ze zijn beschikbaar in Disney World Florida en Disneyland Paris.

in a 🌊 full of people you’re all i 👀 thank you @disneyland for a day full of magic, new video, link in bio! 🌈 #GetMoreHappy Een foto die is geplaatst door null (@joeygraceffa) op 24 apr 2018 om 23:49 CEST

I have two words for you tonight: Pride Ears. #Disney #DisneyParks #FABULOUSmouse pic.twitter.com/OiWFggxoDS Gloria Brame(@ DrGloriaBrame) link