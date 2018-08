Dior brengt voor het eerst in 20 jaar een volledig nieuwe geur uit Margo Verhasselt

23 augustus 2018

15u22 0 Nina Het is inmiddels alweer 20 jaar geleden dat het Franse modehuis Dior een nieuwe geur voor vrouwen introduceerde. JOY by Dior is hun nieuwste parfum en niemand minder dan actrice Jennifer Lawrence is het gezicht van de geur.

Het wereldbekende J'adore by Dior werd aan de wereld voorgesteld in 1999. De geur met rozen en jasmijn werd gepresenteerd door golden girl Charlize Theron. Een schot in de roos, waarna het stil werd op de parfumafdeling van Christian Dior Parfums. Twintig jaar later brengt het modehuis een nieuw parfum op de markt. De geur vult je neus met citrusachtige aroma's van bergamot, mandarijn, sandelhout, jasmijn en tonen van rose de grasse.

"Het is een nieuwe liefdesverklaring aan het leven. Het is een nooit eerder verteld verhaal, een cadeau van Dior voor de vrouw. Het is alsof Christian Dior opnieuw voor ons stond en op een even vriendelijke alsook dwingende toon de volgende woorden tot ons sprak: "Creëer een parfum met de geur van vreugde!," schrijft het modehuis in een persbericht.

JOY by Dior Eau de Parfum is te koop vanaf 72,70 euro (30 ml). Voor de dames die niet genoeg kunnen krijgen van de geur, is er ook een bodylotion beschikbaar (200 ml) 58,29 euro.

JOY BY DIOR, THE NEW FRAGRANCE The new #JoybyDior fragrance. An ode to pleasure and glamour, embodied by an icon of youth, the radiant Jennifer Lawrence @diorparfums #TheJoyofDior #JenniferLawrence #Diorparfums Een foto die is geplaatst door null (@dior) op 21 aug 2018 om 12:26 CEST