Dina Tersago spendeert haar weekend het liefst in werkbroek: “Ons poolhouse bouwden we op van nul”

Nu het tv-programma ‘Huis Gemaakt’ erop zit, heeft presentatrice Dina Tersago meer vrije tijd. In het weekend vinden we haar thuis in een werkbroek, met een schroevendraaier in de hand. “Onlangs had ik een gewone jeansbroek aan en Thor zei: ‘Mama, je ziet er zó mooi uit.’”

“Klussen is echt een hobby van mijn partner en mij. Het verbindt ons. Je ziet de dingen veranderen, bent fier op wat je zelf doet en het geeft veel voldoening. Momenteel werken we bijna elk weekend aan een poolhouse dat we van nul opbouwden. De kindjes plonsen ondertussen in het zwembad en ik supporter luid voor hen terwijl ik een vijs indraai. Iets uit handen geven, geeft wat stress bij mij. Ik ben een enorme perfectionist en heb moeite met loslaten. Daarom klus ik dus het allerliefste zelf. Ik ben daar best ondernemend in.”

Quote Soms voel ik me schuldig dat ik niet genoeg bij mijn kinderen kan zijn. Dina Tersago

“Onlangs had ik een gewone jeansbroek aan en Thor zei: ‘Mama, je ziet er zó mooi uit’ (lacht) . De jongens zijn het niet meer gewoon dat ik normale kleding draag. Ik heb ook veel opnames in het weekend, waardoor er weinig regelmaat is. Soms voel ik me schuldig dat ik niet genoeg bij hen kan zijn. Toch probeer ik onze momentjes echt te pakken. Samen picknicken in de boomhut, voetballen in de tuin of naar de speeltuin gaan: ik denk wel dat de jongens weten dat ik er voor hen ben. Het knaagt weleens als ik hen niet naar school kan brengen en ze daar om vragen. Maar als ik er ben, is dat met mijn volle aandacht. Al mijn qualitytime probeer ik nu in de kinderen te stoppen. Ik heb dus nog wat goed te maken bij Wim. (lacht) ”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Joris Casaer

“En eenmaal het geklus klaar is, wordt het een zaligheid. Ik doe niets liever dan genieten in mijn eigen tuin. We hebben een kangoeroewoning, dus een flesje cava opendoen met de schoonouders terwijl we de barbecue aansteken en wat zwemmen: dat is zalig. Ik ben ook echt een huismus en waardeer het vakantiegevoel in eigen huis. Thuiskomen en het gevoel hebben dat je helemaal ontspannen bent, de kindjes in bed stoppen na het geklus, buiten neerploffen met een drankje en de vogels horen fluiten: het is goud waard. Zéker in het weekend.”

Wie is Dina Tersago? • presenteerde Huis Gemaakt, Boer zkt Vrouw en Ze Zeggen Dat op VTM

• is voormalig Miss België

• heeft twee zoontjes: Isak (7) en Thor (4)

• woont samen met haar partner Wim Hubrechtsen

Lees ook: