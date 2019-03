Dimitri Vegas en echtgenote Anouk Matton: “Zij dwingt mij tot rust” Redactie

29 maart 2019

15u20 0 Nina Hij is de rebel uit Willebroek, maar vooral een wereldster. Zij is het brave meisje uit Leopoldsburg dat op dancefestivals stilaan haar plaats verovert. Dimitri Vegas en dj MATTN heten in het echt Dimitri Thivaios (36) en Anouk Matton (26) en zijn meer dan een jaar gelukkig getrouwd. “Een huwelijk is geven en nemen, hè, schat.”

Het heeft de héle godganse dag gesneeuwd in Alpe d’Huez. Voor de mainstage van Tomorrowland Winter dansen de festivalgangers met een laagje wit poeder op hun hoofd en schouders. Maar dat stoort hen niet: de beats zijn opzwepend en al dat gehos houdt hun lijven warm. In de dj-booth daarentegen is het koud, ondanks een paar elektrische radiatortjes op volle kracht. Anouk Matton – dj MATTN – komt rillend van de kou na haar set hotel Le Pic Blanc binnen. Haar lichtblauwe ogen passen wonderwel bij haar muts en anorak. Ze blaast in haar handen en wrijft zichzelf warm. Een eindje verder staat haar man Dimitri Thivaios – aka Dimitri Vegas – tussen een menigte drukdoende Chinezen, met botsende camera’s en microfoons en boze bodyguards. Hij heeft een meet-and-greet met de meisjes van Rocket Girls, een meidengroepje met 150 miljoen volgers op de Chinese sociale media. Straks, wanneer de alp in duisternis gehuld is, moet Dimitri draaien, samen met zijn broer Michael – beter bekend als Like Mike, maar dat weet je vast wel. Het zal een show worden met vlammen en vuurwerk en met blote bovenlijven in de vrieskou. Maar eerst kruipen Dimitri en Anouk nog even gezellig dicht bij elkaar in de zetel van kamer 308. Met op het salontafeltje voor hen een dictafoon en een lange lijst met vragen. Het resultaat daarvan? Dat lees je morgen in NINA of op nina.be. Benieuwd naar de shoot? De behind-the-scenes bekijk je hier.

