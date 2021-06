"Dik is niet sowieso ongezond." Fotografe Myra en diëtist Alessia leggen uit waarom BMI en gewicht geen goede maatstaf zijn om gezondheid te meten

“Ik heb nooit een ‘klein’ maatje gehad”, begint fotografe Myra (39) haar verhaal. “Als kind was ik me daar niet heel erg van bewust. Ja, ik werd gepest op school. Al was dat in mijn beleving eerder vanwege mijn rode haren, bril, acne of introverte karakter.” Pas vanaf haar achttiende viel het Myra op dat er gewicht bleef bijkomen. En toen ze 23 jaar was, knakte er iets. “Ik zat met vrienden op Werchter toen iemand me fotografeerde. Dat was zwaar slikken. Uiteraard zag ik er niet al te best uit - ik was al enkele dagen aan het kamperen en droeg geen frisse outfit. Maar ik schrok. Hard. In mijn hoofd zag ik er totaal anders uit dan op die foto. Nadien ben ik zelfportretten beginnen te maken, in de hoop dat ik zou wennen aan ‘de nieuwe ik’.”