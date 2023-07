Diëtiste waarschuwt voor video’s waarin mensen tonen wat ze eten. “Je ziet een halve minuut van hun dag”

Je kwam er ongetwijfeld al eens eentje tegen. Een video waarin een al dan niet bekend persoon toont wat die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat verorbert. En jawel, welk soort melk die in de cappuccino doet, hoort daar ook bij.

Het concept is allesbehalve nieuw en startte op YouTube. Toen Instagram wat later in de kinderschoenen stond, vond je het soort video’s ook overal op dat platform. Maar toen de trend doorsloeg en superfoods als ‘chiazaad’ op elk gerecht werden gestrooid, trokken Britse artsen aan de alarmbel. Ze waarschuwden voor orthorexia: een extreme fixatie op gezond eten.

Victoria Secret-model Romee Strijd deelde wat ze eet en drinkt op een dag

Slecht imago of niet, tegenwoordig posten mensen op videoplatform TikTok toch weer schaamteloos hun ‘what I eat in a day’. De hashtag heeft er ondertussen 17,8 miljard kijkers en werd een genre op zichzelf. Terwijl het in 2019 vooral slanke modellen waren die pronkten met al het gezonds op hun bord, vind je tegenwoordig ook parodieën op de trend.

Mensen die vooral uitpakken met chips en milkshakes, bijvoorbeeld. Of de Nederlandse Sanne Sape (zie onderstaande video) die al een jaar populaire video’s maakt met de slagzin ‘what I eat in a day als een dikke dame die niet aan de lijn is’.

Wanneer slaat de slinger van gezond eten te ver door? “Genieten hoort bij het leven”

Maar elke ‘what I eat in a day’, hoe ironisch ook, normaliseert het concept. En dus blijven video’s van fitte (jonge) mensen veel kijkers trekken. Is dat wel veilig? “Het is belangrijk dat mensen gezond leven”, zegt diëtiste en intuïtief eten-coach Celien Rombouts. “Maar alléén maar gezond eten is ook niet gezond.”

Sommige video’s tonen het aantal calorieën per maaltijd Diëtiste en intuïtief eten coach Celien Rombouts

“We moeten ook denken aan mentaal genot en genieten van een keer chips of frietjes, omdat zoiets bij het leven hoort. Als je dan alleen maar bezig bent met gezond zijn, geniet je minder van mooie momenten.” En dat is ook het probleem met de video’s.

Ze geven je al gauw een schuldgevoel wanneer jij ‘zondigt’ terwijl iemand in zo'n video net een gezonde dag had. “Sommige video’s tonen ook het aantal calorieën per maaltijd. Zo kan iemand denken dat dat ‘hoort’ of dat hun inname veel hoger ligt. Dat kan een verstoorde relatie met voeding in de hand werken. Zeker bij zij die van nature onzeker zijn.”

“Het woord ‘cheatdays’ valt ook af en toe in de filmpjes”, zegt Celien. “Maar dat soort dagen bestaat niet. Die term promoot dieetcultuur. Je mag gewoon genieten van chocolade zónder schuldgevoel.”

In deze situaties moet je serieus opletten met zulke video’s. “Je kent hun levensstijl niet”

De voorstanders van dit soort video’s zullen misschien roepen dat ze gewoon een leuke bron van inspiratie zijn voor nieuwe recepten. Rombouts: “Voor mensen die een goede relatie hebben met hun lichaam en voeding kan dat inderdaad zo zijn. Zij kunnen er neutraal naar kijken.”

Voor mensen met een verstoord lichaamsbeeld is dat een ander paar mouwen. “Voor hen kunnen de video’s een gigantische trigger zijn. Omdat ze zullen denken dat wanneer ze hetzelfde eten, ze er net als degene in de video zullen uitzien.”

“Maar we weten dat iedereen een eigen genetische blauwdruk heeft. Als iedereen hetzelfde zou eten én evenveel zou bewegen, zou niemand er hetzelfde uitzien. Het is gevaarlijk als mensen zich gaan spiegelen.”

“Je kunt door die video’s denken dat jij te veel eet, maar wie weet heb jij gewoon een hogere behoefte. Je ziet bovendien een halve minuut uit iemands volledige dag. Je weet niet altijd of die persoon een kantoorjob heeft of nog heel wat sport overdag. Je kent hun volledige levensstijl niet. Mensen posten ook de goede dingen: een hamburger laten ze misschien sneller uit beeld.”

“Een ‘goede’ video is genuanceerd en toont een eerlijk beeld, of focust op receptinspiratie. En plaatst een disclaimer: wat voor mij werkt, werkt niet per se voor jou. Mijd zeker zij die het hebben over porties of afvallen.” Celien post zelf weleens foto's van haar recepten. “Maar daarin benadruk ik dat ik niets afweeg en voel wat mijn lichaam nodig heeft om verzadigd te zijn. En dat iedereen andere hoeveelheden nodig heeft.”

Zelfs je maaltijden in real life vergelijken met die van vrienden kan schadelijk zijn, zegt Celien. “De enige persoon met wie je mag vergelijken is de persoon die je gisteren was. Wat wil jij en wat heb jij nodig?”

