Dieter (26) had alsmaar minder zin in seks met zijn vriendin. “Blijkbaar heb ik bindingsangst”

Het bekende Dior en Louis Vuitton lanceren unieke paaseitjes

Is een handtas van Dior of Louis Vuitton je te duur? Misschien past een paasei of chocoladewerk van een van de luxueuze modehuizen meer binnen je budget. Want ja hoor, ook zij laten Pasen niet ongemerkt voorbij gaan. Met gouden spikkeltjes of Baileys als vulling: dit zijn de elite-eitjes van de paashaas.