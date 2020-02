Diëten voor gepensioneerden: mediterrane dieet verbetert gezondheid Ann Laenen

20 februari 2020

16u00

Bron: Dailymail en Mindbodygreen 3 Nina Het is geen geheim dat mensen tegenwoordig langer leven. Dat is positief voor het menselijk ras, maar brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Oudere bevolkingsgroepen hebben vaak tegelijkertijd meerdere chronische aandoeningen. Het volgen van een speciaal dieet zorgt vaak al voor een enorme verbetering. Maar wat voor voordelen brengt zo’n dieet met zich mee?

Deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en Polen sloegen de handen in elkaar voor een nieuw onderzoek. Ze schotelden een groot aantal bejaarden een mediterrane dieet voor. Dat dieet moesten ze gedurende een jaar volgen. De resultaten zijn veelbelovend, maar wat is dat nu juist, een mediterrane dieet? Het is een dieet dat voornamelijk bestaat uit verse groenten en fruit, peulvruchten zoals bruine bonen en linzen, olijfolie, noten en zaden, vis, kip en volkoren producten. Rood vlees en melkproducten mogen ook, maar met mate.

Gezonde darmen

612 gepensioneerden uit vijf verschillende landen volgden ofwel een dieet dat rijk is aan gezonde vetten, groenten en fruit, ofwel een normaal dieet. Uit die vergelijking kwamen enkele interessante cijfers boven. Onderzoekers analyseerden ontlastingsmonsters en ontdekten dat het mediterrane dieet de bacteriën in de darm stimuleert.

De samenstelling van onze darm wordt deels bepaald door onze genen, maar kan ook worden beïnvloed door onze levensstijl. Degenen die het dieet volgden, hielden er een gezonde darmflora aan over. Hun microbioom werd dus met andere woorden geherprogrammeerd. Ook ontdekten ze dat de productie van sommige galzuren afnam, dat verkleint het risico op darmkanker, insulineresistentie, lever- en celbeschadiging.

Een graantje meepikken

De rijke aanwezigheid van graan houdt de geest scherp en voorkomt cognitieve achteruitgang van onze hersenen. Een gelijkaardige studie in Australië bewees dat bepaalde voedingsmiddelen gekoppeld zijn aan geheugenverlies. Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het International Journal of Public Health, zocht uit of we onze voeding moeten aanpassen naarmate we ouder worden, zodat we onze hersenen en algemene gezondheid beter kunnen ondersteunen. Het antwoord lijkt nu wel duidelijk.

Tand- of slikproblemen

Onderzoekers stonden versteld toen ze merkten dat het mediterrane dieet een effect had op alle deelnemers, ongeacht hun woonplaats. De veranderingen werden grotendeels gedreven door een toename van voedingsvezels, die afkomstig zouden zijn van groenten en fruit, aldus het team. Vitaminen en mineralen - met name C, B6, B9, koper, kalium, ijzer, mangaan en magnesium - speelden ook een grote rol. De auteurs waarschuwden dat een mediterrane dieet onpraktisch kan zijn voor oudere mensen met tandproblemen of die moeite hebben met slikken.