Diepe V-nek bij mannen is helemaal trendy. Mode-expert: “Ideaal voor op restaurant”

Jawel, tegenwoordig is een diep decolleté niet enkel sexy bij vrouwen, maar ook bij mannen. We spotten de trendy look al bij grote sterren als zanger Harry Styles of acteur Timothée Chalamet, maar ook Vlaamse BV's als Matteo Simoni of Aster Nzeyimanan durven meer borstkas te tonen. Kan iedereen het dragen? Onze modejournalist David Devriendt geeft tips.

Recent gespot op de Ensors: de blote borstkas van nieuwsanker Riadh Bahri en acteur Matteo Simoni. Acteur Kevin Janssens toonde eveneens wat meer bloot tijdens de laatste aflevering van ‘The Masked Singer’. En sportjournalist Aster Nzeyimana deed het ook al meermaals.

In Amerika is het een trend waar niemand nog van opkijkt, dankzij stijliconen als Timothée Chalamet en Harry Styles. Maar zo’n diep decolleté dragen als man was lang niet even acceptabel zoals nu. Modejournalist David Devriendt legt uit.

Mannen hadden een dresscode

Het mannelijk decolleté of de heavage of de man boob, zoals dat ook wordt genoemd, is een wereldwijde tendens. Hoewel we het nu stijlvol vinden, werd er vroeger op neergekeken. Devriendt: “Als je vroeger naar een feestje of event met rode loper ging, was er een bepaalde dresscode. Voor mannen was een kostuum met een das of strikje lange tijd de gangbare zaak. Een hemd dat een klein beetje open stond, kon nog nét. Toonde je meer decolleté, dan werd dat bestempeld als ‘wansmakelijk’, ‘platvloers’, ‘macho’ of ‘heel erg Johnny’.”

Quote Mannen moesten lange tijd aan een bepaald plaatje voldoen. Kant of parelket­tin­gen pasten daar niet bij. En meer naakt tonen dus ook niet. David Devriendt

“Kortom, mannen moesten lange tijd aan een bepaald plaatje voldoen. Kant of parelkettingen pasten daar niet bij, want dat werd niet echt als mannelijk gezien. En meer naakt tonen dus ook niet.”

De geschiedenis van het mannelijk decolleté

Dat veranderde vanaf de jaren 70 met de hippiebeweging, meent Devriendt. “Als verzet tegen de gangbare orde en de destijds harde maatschappij begonnen mannen zich meer vrouwelijk te kleden en toonden mannen én vrouwen veel meer bloot ter hoogte van de borstkas.”

De hele fitnessrage in de eighties tilde dit naar een nog hoger niveau, vertelt Devriendt. “Men dacht toen: ‘We sporten veel, dus we willen dat ook tonen’. Tegelijk kwam de gaycultuur op, waarbij veel mannen stoere flanellen shirts droegen, maar met een enorm decolleté. Rond de eeuwwisseling had je dan David Beckham, de metroseksueel (een heteroman met vrouwelijke trekjes, red.) die met volledig open hemden liep en zo meer body toonde.”

Volledig scherm v.l.n.r. Sam Smith, Dwayne Johnson, Timothée Chalamet en Harry Styles. © David Livingston/Jeff Kravitz/Mike Marsland/Lisa Lake/Getty Images

“In de huidige tijd van sociale media willen veel mannen pronken met hun lichaam, en vergelijken ze zichzelf met andere mannen. Cristiano Ronaldo is zo iemand waar veel heren naar opkijken. Maar je hoeft geen gespierd lijf te hebben om te showen. Timothée Chalamet is bijvoorbeeld een slanke jongen, maar Sam Smith, die een ander lichaamstype heeft, komt er ook mee naar buiten. Op die manier willen ze hun trotsheid tonen, waar tegelijkertijd ook een soort kwetsbaarheid aan verbonden is.”

Zo draag jij het

Met andere woorden: volgens de mode-expert is dit een look die iedereen kan dragen. Je moet het wel met een soort bravoure doen, vindt hij. “Iets dragen waar je je niet comfortabel in voelt, is modeblunder nummer één. Je moet zelfvertrouwen uitstralen en durven met je lichaam naar buiten te komen, hoe het er ook uitziet.”

Quote Aandoen naar je werk? Het kan, maar hangt af van je werkplek. David Devriendt

Het geheel moet uiteraard flatterend zijn voor je figuur. “Als je gaat voor een blazer waar je niets onder draagt, kies er dan eentje die mooi dichtgaat aan je buik. Satijnen blazers, maar ook linnen blazers of cardigans zijn stijlvol.” Denk ook na over hoe je wilt overkomen als je deze look met een diepe uitsnijding draagt, zegt Devriendt nog. “Mannen met borsthaar kunnen overwegen om het lang te laten of bij te trimmen.”

En dan de hamvraag: wordt dit echt een trend voor alle dagen? “Als je met vrienden naar een restaurant gaat, dan kan een mooi hemd met wat meer knoopjes open zeker”, zegt de mode-expert. “Eventueel met een ketting. Dat heeft iets glamoureus en rockachtig, maar het kan ook androgeen, stoer of macho zijn.”

“Elk type man of non-binair persoon kan het dragen”, zo gaat hij verder. “Overweeg je om met een dieper decolleté naar je werk te gaan, dan hangt het vooral af van je werkplek of dat gepast is. Werk je in een bank? Dan zou ik dat misschien niet doen, maar in een coole start-up? Waarom ook niet.”

Volledig scherm Saint Laurent Spring/Summer 2023 Menswear. © Saint Laurent

Volgens hem is de look ook ideaal voor wanneer het beter weer wordt. “De zomer komt eraan en dan lopen sommigen zelfs met een volledig bloot bovenlijf rond. Natuurlijk kan een diepe V-nek dan ook. Dat geeft je een beetje Italiaanse of Parijse flair.”

“Kijk bijvoorbeeld naar hoe Saint Laurent nu mannen kleed. Daar wordt vaak de borst getoond in een mooi vloeiend hemd dat ver open staat, heel erg stoer en chic. Dat geeft je een bepaalde uitstraling: het toont dat je het als man niet altijd zo serieus neemt, maar dat je wel durft én je goed in je vel voelt. Van een straf statement gesproken.”

