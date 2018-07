Diamanti Per Tutti en Tomorrowland slaan de handen in elkaar voor juwelencollectie mv

18 juli 2018

16u54

Bron: Flair 0 Nina Overmorgen is het zover: het eerste weekend van Tomorrowland 2018 gaat van start en daar hoort wat bling bij. Een laatste accessoire nodig of gewoon zin om te shoppen? Diamanti Per Tutti en Tomorrowland hebben samen een juwelencollectie gemaakt.

De Diamanti Per Tutti x TML by Tomorrowland-collectie doet denken aan de warme gloed van de ondergaande zon. De collectie bestaat uit ringen, oorbellen, kettingen en armbandjes. Je hebt subtiele stuks en stuks die direct verwijzen naar het festival. Het statementstuk van de collectie: The Story of Planaxis-halsketting, met als symbool een zeepaardje.

Maar ook de heren werden niet vergeten. De collectie bracht ook enkele lederen armbanden uit.

De Diamanti Per Tutti x TML by Tomorrowland-collectie is nu te koop in de winkels van Diamanti Per Tutti, online of op het festival zelf.