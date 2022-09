Dezelfde voornaam als je partner? Deze 2 koppels hebben het vlaggen: “Wij waren voorbestemd voor elkaar”

Dezelfde voornaam hebben als je partner, het klinkt alsof het nog wel eens verwarring kan zaaien. ‘Twilight’-acteur Taylor Lautner lijkt er alleszins geen probleem van te maken. In 2009 had hij al eens een korte relatie met zangeres Taylor Swift en intussen is hij verloofd met zijn huidige vriendin Taylor Dome.

Tijdens zijn deelname aan de Amerikaanse talkshow ‘The Kelly Clarkson Show’ liet Lautner weten dat zijn verloofde ook zijn achternaam zal overnemen. “Het wordt extra ingewikkeld”, zij hij daarover aan Kelly Clarkson. “We gaan letterlijk dezelfde persoon zijn.”

Ook levenspartners Marc Van den Steen (55) en Marc Bogaert (60) delen dezelfde voornaam. “In Menen staan wij onder het volk bekend als ‘de Marcen’”

“We leerden elkaar kennen op de Pride in Antwerpen”, zegt Marc Van den Steen. “We stonden allebei toevallig op dezelfde wagen tijdens de parade. Daarna heeft Marc mij gecontacteerd via Facebook en van het een is het ander gekomen. We zijn intussen al zes jaar gelukkig getrouwd. We hebben wel allebei onze eigen achternaam gehouden, anders zou het héél verwarrend zijn. Ik wil geen exacte kopie van mezelf hebben rondlopen. We zijn uiteindelijk allebei nog een eigen persoon.”

“Het was voor ons geen afknapper dat we dezelfde voornaam hebben. Ik datete voor hem zelfs nog met een andere Marc. Destijds was dat een heel populaire naam. Marc en ik kennen zelfs nóg een ander koppel die allebei Marc heten. (lacht) Onze vrienden en familie reageerden ook positief toen we elkaar voor het eerst voorstelden. ‘Ook een Marc?’, kregen we meteen te horen. Ja, je wordt natuurlijk niet verliefd op iemand omwille van zijn naam.”

“Van andere mensen krijgen we regelmatig vreemde blikken. Naast het feit dat we dezelfde voornaam hebben, lijken we namelijk een beetje op elkaar. We hebben allebei een lange baard, dragen een bril en hebben niet bepaald veel haar op ons hoofd. Veel mensen vragen of we broers zijn of zelfs een tweeling. Als ik dan zeg dat we partners zijn én daarbovenop dezelfde naam hebben, vinden ze dat gek. Maar dat kan ons weinig schelen. In het begin van onze relatie apprecieerden we alle mopjes rond onze relatie niet, maar nu lachen we mee. Dan zeggen we: ‘Ik ben de Kerstman en hij is Sinterklaas’. (lacht)”

Quote Als iemand onze naam roept, kijken we natuurlijk allebei om. Euh ... welke Marc? Marc Van den Steen

“Dezelfde voornaam hebben zorgt zo nu en dan wel voor een grappige situatie. Onlangs figureerden we in een promofilmpje van een politieke partij. Op een bepaald moment riep de regisseur: ‘Marc, ik zou graag nog een close-up van jou willen maken’. Als iemand onze naam roept, kijken we natuurlijk allebei om. ‘Euh ... welke Marc?’. De regisseur riep dan ‘Marc twee!’, maar wie is Marc twee? (lacht) Uiteindelijk werden we benoemd als de lange Marc en de korte Marc.”

Kim Dandois (35) en Kim Hapers (40) zijn al sinds hun jeugd omringd met naamgenoten. “Het kon bijna niet anders dan dat ik met een Kim belandde”

“We leerden elkaar kennen tijdens een avondje stappen”, zegt Kim Dandois. “Hij was de broer van een van mijn vrienden waar ik die avond mee uitging. We zijn eerst nog twee jaar vrienden gebleven voor we een stapje verder gingen. Onze relatie is, om het grof te zeggen, een uit de hand gelopen onenightstand. (lacht) Intussen zijn we al vijftien jaar samen en twaalf jaar getrouwd. We hebben twee kinderen, die we bewust geen namen met beginletter K gaven. Onze zoon heet Senne (12) en onze dochter Nissa (10).”

“Ik vond het geen afknapper dat hij dezelfde naam had als ik. In onze vriendengroep zaten vroeger trouwens nóg twee andere Kims, dus ik was het wel gewend om omringd te zijn met naamgenoten. (lacht) Elke Kim had een andere bijnaam. Ik werd altijd Kimmeke genoemd, omdat ik maar 1m54 ben, en mijn man ‘Den Hapers’, vernoemd naar zijn achternaam. Hij staat al jaar en dag als ‘grote Kim’ in mijn telefoon en ik bij hem als ‘kleine Kim’.”

“Onze families vonden het aanvankelijk een beetje vreemd dat we dezelfde naam hebben, maar intussen is iedereen het gewend. Alleen voor de nichtjes en neefjes langs mijn kant van de familie is het soms wat ingewikkeld want er is, ja hoor, nóg een tante Kim. Mijn bijnaam van vroeger is dan ook in de familie doorgesijpeld. Ik ben tante Kimmeke en mijn man nonkel Kim. Ik geloof dat het een populaire naam was in onze tijd, want mijn buurvrouw heet ook Kim. (lacht)”

Quote Aan de buitenwe­reld moeten we onze bijzondere situatie nog altijd met handen en voeten uitleggen. Kim Dandois

“Aan de buitenwereld moeten we onze bijzondere situatie wél nog altijd met handen en voeten uitleggen. Mijn man is bij de bank bijvoorbeeld heel lang ‘mevrouw Kim Hapers’ geweest. Of toen ik mijn zoon inschreef voor de middelbare school, kreeg ik een telefoontje met de vraag of er een administratieve fout was gemaakt in zijn dossier. ‘Nee, wij heten écht allebei Kim.’ Ik heb zelf zeven jaar op dezelfde middelbare school gezeten en werk er nu als stagebegeleider, maar ik krijg nog steeds post waar ‘meneer Kim Dandois’ op staat. Ik heb het al meerdere keren gemeld, maar ik blijf meneer. We kunnen er gelukkig om lachen. Ik geloof dat Kim en ik gewoon voor elkaar voorbestemd waren.”

