Deze zomer gaan opvallend veel koppels uit elkaar. Wat is er aan de hand? 3 relatietherapeuten leggen uit

Creatief zijn kan je leren. David Lynch en 3 andere experts geven 14 tips: “Het helpt je ook bij serieuze taken”

We maken zelden tijd voor creativiteit. En toch is het een krachtige vaardigheid om in te investeren, volgens wetenschappers. Eentje die je je leven lang meer voordelen oplevert dan je denkt. David Lynch en drie andere experten helpen je de speelse rechterhelft van je brein te trainen met 14 tips. “Dit is een goede manier om ondergesneeuwde creativiteit weer wakker te schudden.”