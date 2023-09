Deze vrouwen zijn vandaag fier op hun kleine borsten. “Mijn crush wilde me niet want ik was te ‘PVV’. Plat van voor”

Foodsha­ring op restaurant ligt onder vuur. Terecht?

Nacho's, een plankje charcuterie of een heel driegangenmenu in kleine bordjes: food sharing is tegenwoordig ontzettend populair. Of is dat maar schijn? Steeds meer tegenstanders laten van zich horen. Wat is er zo mis met dit concept? Een diëtiste en psychologe geven hun mening.