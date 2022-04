Deze vrienden en familie lieten samen een tattoo zetten: “Het was impulsief, maar we zijn er blij mee”

Een tattoo is tegenwoordig even snel gezet als een kopje thee. En dus lieten de kandidaten van het tv-programma ‘De Mol’ na een spelletje ‘wat is de kans’ samen een banaan tatoeëren. Krijg je daar geen spijt van? En hoe kies je een design dat iedereen mooi vindt? Deze vrienden en families, die ook hun band vereeuwigden met matching tattoos , getuigen.

Nymke (22) en Murielle (22) zijn al heel hun leven beste vriendinnen. Als ode aan hun vriendschap lieten ze dezelfde tattoo zetten. “Onze ouders zijn al jaren bevriend, waardoor we elkaar sinds onze geboorte al kennen”, zegt Nymke. “Doorheen de jaren koesterden we het idee om samen een tattoo te zetten wel een paar keer, maar we ondernamen nooit actie. Ik heb er zelf al enkelen, maar Murielle had er nog geen. Zodra zij honderd procent zeker wist dat ze er eentje wilde, zijn we opzoekingswerk beginnen te doen.”

Volledig scherm Links: Murielle, rechts: Nymke © rv

“We wisten totaal niet welk ontwerp we wilden”, pikt Murielle in. “Op café besloten we allebei even door Instagram te scrollen, op zoek naar een tof design met dunne lijnen. Allebei vonden we er eentje en kijk: toen we onze vondst aan elkaar toonden, was het toevallig exact dezelfde tattoo. (lacht) Daarna volgden we ook allerlei tatoeërders die gespecialiseerd zijn in zulke finelinetattoos. Net toen we besloten om een afspraak te maken — zodat we er niet meer onderuit konden — postte de tattooshop Hell in Leuven dat ze die dag enkele plaatsen vrij hadden. We stuurden een berichtje en vertrokken halsoverkop. Het was een vrij impulsieve beslissing, maar we zijn allebei nog altijd heel blij met het resultaat.”

“Moest er ooit iets gebeuren tussen ons, dan zullen we de tattoo vast als een mooie herinnering beschouwen aan de vele jaren die we samen doorbrachten. Maar na tweeëntwintig jaar vriendschap denken we niet dat er iets tussen ons zal komen. Wij zijn een duopakket. (lacht)”

Er is altijd een noodoplossing

De zusjes Danté (21) en Yura (17) wilden iets van hun tweetjes dat niemand anders had. “Yura en ik wilden al lang samen een tattoo laten zetten”, zegt Danté. “Ik spreek dagelijks Spaans tegen haar omdat ik dat een heel toffe taal vind. Yura doet haar best om te antwoorden, maar luistert meestal gewoon naar mij. (lacht) Daardoor kwamen we op het idee om het Spaanse woord ‘hermana’, wat ‘zus’ betekent, te laten tatoeëren. Ik zie mijn zusje heel graag en wilde iets speciaals dat enkel van ons was.”

Volledig scherm Links: Danté, rechts: Yura © rv

“Yura is nog redelijk jong, maar mijn ouders waren vrijwel meteen akkoord met onze beslissing. Vooral onze mama, aangezien ze zelf tattoos heeft. Papa had eerst zijn twijfels omdat hij het nut van een tattoo niet inzag, maar drie tegen één wint. (lacht) We lieten hem zetten bij Xtremetattoo in Tremelo, waar onze mama ook ging.”

Quote Als het ooit zover komt dat we ruzie hebben, raadde de tatoeagear­tiest ons aan om een man te zoeken met de naam Herman. Danté

“We zijn allebei heel tevreden over onze tattoo. Aangezien we zussen zijn, hebben we geen schrik om spijt te krijgen van onze beslissing. We maken weleens ruzie, maar we blijven familie. Als het ooit toch zover komt, raadde de tatoeage-artiest ons aan om een man te zoeken met de naam Herman en van de ‘a’ een hartje te maken. (lacht)”

Elkaar loslaten? Onmogelijk

Senne (26), Vic (28), Evert (29) en Jonas (30) delen hun liefde voor de Chiro én hun gemeente. “We lieten alle vier de voormalige postcode van Steenhuffel tatoeëren”, zegt Vic. “We kennen elkaar van de Chiro. Doordat we verschillende leeftijden hebben, zaten we nooit alle vier tegelijk in dezelfde groep. Toen we allemaal leiding werden, zijn we een soort kliekje geworden. Sindsdien zijn we beste vrienden.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Evert, Jonas, Senne, Vic © rv

“We wilden al lang samen een tattoo zetten, maar wisten niet goed wat. Gezien we alle vier geboren en getogen zijn in Steenhuffel, wilden we de huidige postcode tatoeëren, maar andere mensen hadden dat al gedaan. Om een beetje origineel te zijn, kozen we dan maar voor de voormalige postcode. (lacht) We vinden Steenhuffel een geweldig dorp om in te leven en zijn niet van plan om hier ooit te vertrekken. We boekten lastminute voor de eerste lockdown een afspraak bij BoldLines Tattoo in Tremelo, et voilà.”

Quote Zelfs al maken we ooit ambras, dan zijn we toch nog aan elkaar gelinkt. Vic

“Weet je wat het leuke aan een matching tattoo is? Zelfs al maken we ooit ambras, dan zijn we toch nog aan elkaar gelinkt. (lacht) Maar ik denk niet dat het ooit zo ver zal komen.”

IJzersterke band

Mies (22) liet samen met haar zus Plien (20) en mama Greet (50) drie streepjes op haar pols tatoeëren. “Je kan wel al raden waar de drie streepjes voor staan”, lacht ze. “Plien en ik hebben weinig contact met onze papa sinds hij en mama gescheiden zijn. We lieten deze tattoo met mama zetten omdat de band tussen ons drietjes enorm sterk is. We kunnen alles aan samen en vormen een goed team.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Greet, Mies en Plien © rv

“Het ontwerp was niet snel gekozen. Er was altijd wel iemand die het niet eens was met het design. Eerst dachten we aan drie cirkeltjes en elk een ander te laten inkleuren, maar dat heeft de selectie niet gehaald. (lacht) Uiteindelijk vonden we de drie streepjes op Pinterest en kwamen we tot een compromis. Onze buurman Ben Vervotte heeft de tattoo gezet. Hij heeft een eigen tattooshop in Brugge.”

“Ik weet wel zeker dat we nooit spijt zullen hebben van onze tattoo. Onze band is ijzersterk, daar zal niets of niemand tussenkomen. I love them too much.”

