Deze Vlamingen zijn lid van de Mile High Club: “Hij boog me over zo’n dranktrolley en nam me doggy style”

Legendarisch, gegeerd en erg select: hoeveel leden de symbolische Mile High Club precies telt, weet niemand. Maar dat het geen makkie is om op minimum 1,61 kilometer hoogte (= 1 mijl) seks te hebben, spreekt voor zich. Vlamingen Wim (43), Ingrid (56) en ex-stewardess Kinga (57) speelden het klaar om op een vliegtuig van de grond te gaan en vertellen hoe ze dat deden. “Er is maar één standje dat wél werkt in dat erg krappe toiletje.”

Ingrid G. (56) belandde met een Robert De Niro-lookalike op het toilet tijdens een vlucht naar India

Toen Ingrid 22 was en ze voor haar job bij een reisbureau op prospectie moest in India, ontmoette ze op de lange vlucht een uitzonderlijke man. “Tijdens de tussenstop in Parijs spotte ik hem: hij leek als twee druppels water op een jonge Robert De Niro. Ik staarde naar hem, en tja, dat had hij door. (lacht) In het vliegtuig zat ik alleen op de eerste rij, vlak bij de business class waar meneer ‘Robert’ zat. Maar kijk: we waren nog geen kwartier in de lucht toen hij me kwam vragen of hij naast me mocht zitten.”

Quote Hij ging eerst naar het toilet. Ik wachtte even en maakte per ongeluk oogcontact met de stewardess. Zij knipóógde! Ingrid

‘Robert’ mag dat van Ingrid en de twee raken meteen vlotjes aan de praat. Het is laat op de avond, in het vliegtuig zijn de lichten gedempt: gezellig dus. “Hij vroeg me vanwaar ik kwam en waarom ik alleen naar India reisde. Hij was een Zweedse lijfwacht, die in Los Angeles woonde. Zo’n sexy bad boy, die wist hoe je met een vrouw flirt. Ik voelde me meteen extreem tot hem aangetrokken, dus na een dikke tien minuten en veel intens oogcontact begonnen we als vanzelf zwoel te kussen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Dat kussen is heerlijk en smaakt naar meer, zegt Ingrid. Zij en Robert vragen aan de stewardess een dekentje: zo kunnen ze met hun handen aan het strelen gaan. De spanning stijgt, de andere passagiers slapen ondertussen en het toilet is vlakbij: wanneer Robert Ingrid vraagt om daarheen te sluipen, zegt ze ja. “Hij ging eerst. Ik wachtte even en maakte per ongeluk oogcontact met de stewardess. Zij knipóógde! Hilarisch, net als de seks op dat toilet. Hij zat op de pot, ik bovenop hem. En voor mijn benen was nérgens plaats. We lachten wat af, maar hadden na tien minuutjes wel allebei een heerlijk orgasme. Toen we opnieuw gingen zitten, bracht de stewardess ons een glaasje champagne: de crew kon er duidelijk ook om lachen.”

Wim K. (43) pakte zijn vliegtuigavontuurtje niet subtiel genoeg aan

“Ik werd lid van de Mile High Club toen ik in 2003 na een vakantie in Thailand met een vriend terug naar België vloog”, vertelt Wim. Hij was toen 24. Wanneer hij richting z’n stoel wandelt, spot hij een prachtige vrouw in hun rij. “Ze had lange, donkere haren, bruine ogen en een schattig gezichtje. Snel vroeg ik mijn vriend of hij van plaats met me wilde wisselen, zodat ik de stoel naast haar zou krijgen.” Na een halfuur in de lucht spreekt Wim haar aan, en daar lijkt ze niet rouwig om. “We praatten over onze vakantie, onze thuis, onze exen en de mensen rondom ons. Het klikte, we lachten ons te pletter, en na een tijd begonnen we ondeugend met elkaar te flirten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/EyeEm

De twee besluiten samen een filmpje te kijken, dicht tegen elkaar aan. “Ik legde zo’n vliegtuigdeken over onze benen en daaronder begon ik haar blote benen te strelen", vertelt Wim. “Zij hield me niet tegen. Ook niet toen ik met mijn hand langzaam tot in haar slipje raakte. Zó opwindend. Alleen: we begonnen na een tijd te merken dat sommige mensen naar ons aan het kijken waren. ‘Misschien gaan we beter naar het toilet?’, fluisterde ik. ‘Yes, let’s go’, zei ze.”

Quote Zij zat eerst op het toilet en bevredigde me oraal. Daarna plaatste ik haar op de kleine wastafel, met haar benen om me heen. Wim

“Zij ging eerst, wat later volgde ik. In die piepkleine ruimte was het nogal zoeken”, lacht Wim. “Zij zat eerst op het toilet en bevredigde me oraal. Daarna plaatste ik haar op de kleine wastafel, met haar benen om me heen. Maar toen drukte de kraan in haar onderrug. Doggy style, staand, lukte wél. En we konden elkaar zo aankijken in de spiegel: heel heet.” Jammer genoeg klopt iemand een paar minuten later op de deur. “Blijkbaar stond er al een hele lange rij voor het toilet. (lacht) Beschaamd ging ik naar buiten en zei ik: ‘Wacht even, er zit nog iemand op.’ Toen had iedereen zéker door wat er gebeurd was. Ach, zij en ik verlieten dat vliegtuig met een herinnering voor het leven.”

Kinga S. (57) verzamelde als stewardess heel wat pikante verhalen

In 1989 was Kinga 24 en begon ze als stewardess te werken. Elf jaar lang deed ze de ene vlucht na de ander. “En geloof me als ik zeg dat álles wat je hoorde over stewardessen en piloten in die tijd waar is. We leefden in hotels, zagen maandenlang alleen onze collega’s en beleefden samen veel memorabele feestjes. We deden ook vaak empty flights: met een leeg vliegtuig ergens heen vliegen om mensen op te pikken. Je kan je voorstellen dat de crew niet altijd braaf was als alle zetels zo leeg waren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kinga — de blonde vrouw met het glas in de hand — samen met de crew vroeger. © rv

Kinga werd zelf lid van de Mile High Club toen ze ‘chef de cabine’ was: diegene die op het vliegtuig het team van stewards en stewardessen aanvoert. “De stewards deden dan altijd extra lief tegen me, zoals tegen een juf op school. Eén van hen was een Zweed: een superknappe kerel, die ook model was voor de Italiaanse Vogue. Hij en ik waren toen een item.” Op sommige vluchten die Kinga doet, is de keuken een verdieping lager, in de buik van het vliegtuig. Omdat ze daar kon roken, ontfermde Kinga zich er vaak over het eten. “Op een dag zocht de Zweed me daar op terwijl we vlogen. Hij boog me over zo’n dranktrolley heen en pakte me op z’n hondjes. God, dat was spannend. Er was ook een liftje dat de crew gebruikte. Als je dat naar beneden hoort komen, houdt je wel even je adem in.” (lacht)

Quote Een lange nacht­vlucht, dat is het moment. Als de service afgelopen is, de vlucht rustig verloopt en iedereen slaapt. Kinga

Als stewardess betrapte Kinga ook vaak andere passagiers die lid van de club wilden zijn. Eén keer zag ze hoe een oudere vrouw en een jonge surfer het op een nachtvlucht gezellig maakten op de achterste rij. “‘Watch that spot’, zeiden alle stewardessen tegen elkaar. En ja, hoor: toen we rond zes uur ’s ochtends aan de landingsprocedure begonnen en de lichten aanstaken, zat zij bovenop hem, met dat kleine dekentje over hen heen. Ik stond naast hun rij en nóg hielden ze niet op. Toen ik hen aansprak, schrokken ze zich een hoedje. Het dekentje vloog weg, dan een beha, dan zij. Hij probeerde snel zijn erectie te verbergen. (giert) Ach, ik deed het voor de lol. Het boordpersoneel heeft áltijd door waar je mee bezig bent.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Maar tegelijk zijn velen van het boordpersoneel bereid om een oogje toe te knijpen als ze merken wat je van plan bent, zegt Kinga. “Stewards of stewardessen van de oudere garde zijn vaak wat strenger, twintigers vinden het meestal gewoon grappig.” Ondertussen weet de ex-stewardess natuurlijk ook goed wat werkt en wat niet. “Op korte dagvluchten is zo’n avontuurtje zo goed als ondoenbaar. Een lange nachtvlucht, dat is het moment. Als de service afgelopen is, de vlucht rustig verloopt en iedereen slaapt. Geloof me: dan heeft niemand door dat jullie met z’n tweeën — met wat tijd tussen — in het toilet kruipen. Let wel: dat kamertje is echt héél krap. Als jullie allebei 1 meter 80 of groter zijn, kan je het vergeten. En het standje dat het beste werkt? De vrouw zittend in de wasbak.”

Lees ook: