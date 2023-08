Deze Vlamingen houden van tandjuwelen, maar dat is niet zonder gevaar. “Het is een booming business”

Het viel je misschien al op: tooth gems zijn ontzettend populair. Zeker op sociale media, daar werd de hashtag al meer dan 394,8 miljoen keer bekeken op TikTok. We mogen gerust spreken van een hype, vooral bij de trendgevoelige ‘generation Z’.

En dat is niet zo gek: tooth gems passen volledig binnen de revival van de jaren 2000 die al even gaande is, en waaruit de jongste generatie volop mode-inspiratie put. Nieuw zijn tandjuwelen evenwel niet, we zagen ze voor het eerst verschijnen rond de eeuwwisseling.

Kamillia, Regula en Marthe zetten tandjuwelen in België: “Ik ben wekelijks volgeboekt”

Grote sterren zoals Rihanna, Travis Scott, Kourtney Kardashian, Katy Perry, Billie Eilish, Rosalia en Drake zijn fan, ook it-girls Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid en Dua Lipa zijn er al mee gespot.

Volledig scherm V.l.n.r. Rosalia, Rihanna en Billie Eilish. © Getty Images/WireImage/ Instagram @billieeilish

Maar nu is de trend ook bij ons helemaal doorgebroken. “Tandjuwelen zijn echt booming nu”, aldus tooth gem artists Kamillia Sain (26), Regula Perschak (29) en Marthe Vannieuwenhuyse (21). Allen volgden hiervoor een speciale opleiding.

Ze bieden hun diensten aan via de Instagrampagina’s bluetoothgem (Brussel) en thecleancandyclub (Gent). “Wanneer ik begon met mijn zaak, zo’n twee jaar geleden, waren er slechts twee anderen in België. Nu zien we de trend groter worden en springen steeds meer mensen mee op de trein.”

Volledig scherm Links: Regula Perschak. Rechts: Marthe Vannieuwenhuyse. © Dario Marrnoi/Jonas Reubens

“Hierdoor vertrouwen klanten zulke tandjuwelen meer, omdat er heel wat anderen zijn die hen voorgingen”, zegt Kamillia. “Ik ben wekelijks volgeboekt.” De tandjuwelen van nu zijn ook niet meer die van pakweg een aantal jaar geleden. “Tegenwoordig komen de gems in alle kleuren van de regenboog en in zeer veel diverse designs.”

“Mensen kiezen ook steeds vaker voor een hele set tandjuwelen, in 18 of 22 karaat (wit)goud of in de vorm van bijvoorbeeld een vlinder, ster of slang. Vooral Swarovski-steentjes zijn erg gewild”, vertellen Marthe en Regula.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het grootste deel van hun klanten valt onder Gen Z. “Vooral achttien- tot vijfentwintigjarigen komen langs. Zo’n negentig procent is vrouwelijk, al heb ik sinds ik gouden tandjuwelen aanbied meer mannelijke klanten dan voorheen”, aldus Kamilia

“Ik krijg ook steeds meer klanten rond de dertig over de vloer. Het gebeurt regelmatig dat een sceptische mama met haar dochter meekomt naar de afspraak. Als ze dan zien dat het professioneel en hygiënisch gebeurt, wandelen uiteindelijk dochter én moeder buiten met een tandjuweel”, vertelt Kamilia.

Heb je een ‘tooth gem’? Dan wil je er vaak meer Regula Perschak, Tooth gem artist

En als je er eentje hebt, wil je er (bijna) altijd automatisch nog meer. Zoals bij een tatoeage, bevestigt Regula. “That’s a thing. De meeste mensen die voor de allereerste keer komen, zijn hier na een paar weken weer omdat ze meer steentjes willen.”

Hoeveel kost het en hoelang blijft dat zitten?

Ook grills (een vorm die je over de volledig tand klikt, red.) zijn veel gevraagd. “Dat vergt wel een heel andere techniek dan een steentje: je moet een afdruk maken van het gebit en daarna een model in wax, waarna je dat in goud giet. Het duurt dan ook langer om ze te laten maken en het wordt meestal gemaakt uit goud of platina, want zilver kan in je mond oxideren.”

Daardoor zijn ze veel duurder. “Je betaalt er 400 à 500 euro voor”, aldus Marthe en Regula. Voor een klassieke gem betaal je bij de artist zo’n 25 à 30 euro. Het prijskaartje van een hele set (8 gems) start vanaf 100 euro.

Volledig scherm Voorbeelden tooth gems. © Josephine Bruynings/thecleancandyclub

Je kunt de juwelen laten zetten in de studio van de twee dames of onder professioneel toezicht van een tandarts, zegt Kamillia. “Hun aanbod in tandkristallen is vaak gelimiteerd tot één maat en één kleur. Het verwijderen gebeurt dan wel bij de tandarts, op dezelfde manier als een dieptereiniging of zoals het weghalen van een beugel.”

Jarenlang met de steentjes rondlopen is zeker niet de bedoeling, waarschuwt Regula. “Ze blijven ergens tussen de twee maanden tot een jaar zitten. De meeste gems komen rond een halfjaar vanzelf los.”

Is het goed voor je tanden? Dit zegt de tandarts

Ook tandartsen Laurence Amand en Frank Herrebout merkten de trend op in hun praktijk. “Hoewel ik er veel vraag naar krijg, sta ik niet te springen om zelf tandjuwelen te plaatsen”, vertelt Amand. “Die juwelen kunnen verhinderen dat je goed kan poetsen. Zulke dingen proberen we te vermijden.”

“Er kan veel tandplak en tandsteen rond de tand ontstaan. Dat trekt bacteriën aan, wat op zijn beurt kan leiden tot tandbederf”, legt tandarts Frank Herrebout uit. “Wie veel fruit eet of fruitsap en frisdrank drinkt, krijgt ook sneller vlekken op de tanden waar zo’n steentje zit. Ook je tandvlees kan sneller een ontsteking oplopen. Zit het juweel tegen je lip, dan kun je aftjes krijgen.”

Volledig scherm Links: tandarts Frank Herrebout en rechts: tandarts Laurence Amand. © RV/VUB

“Indien je een goede mondhygiëne en geen gaatjes hebt, kan zo’n mondjuweel in principe wel”, zeggen de tandartsen. En vooral als het door een professional gezet is. Doe-het-zelfkits die je tegenwoordig makkelijk op het internet koopt, zijn dus zeker afgeraden. “Plaats je het op een tand of mond die in verval is, dan krijg je alleen maar miserie”, waarschuwen ze nog.

Belangrijk voor het plaatsen van tandjuwe­len is dat de tand echt volledig proper is Tandarts Laurence Amand

Beide tandartsen raden aan om tandjuwelen van goedkope kwaliteit te vermijden. “Die randen gaan op termijn verbrokkelen, waardoor er voedsel en tandplak achter kan komen. Dan ben je goed op weg naar een demineralisatie van je glazuur, iets wat je absoluut wil voorkomen.”

Belangrijk voor het plaatsen van tandjuwelen is dat de tand volledig proper is, tippen de artsen. “Om daar zeker van te zijn, ga je best langs bij een tandarts. En hou zo’n juweel nooit langer dan twee maanden in”, zegt Amand. Kies ook steentjes die eerder een platte vorm hebben, aldus Herrebout. “Daar blijven minder voedingsresten en bacteriën aan vasthangen. En je kan ze makkelijker reinigen met je tandenborstel.”

Grills raadt de tandarts volledig af. “Als je je tanden op elkaar plaats, zal zo’n grill in de weg zitten. Hierdoor zouden er tandverplaatsingen kunnen ontstaan. Maar ook je tandglazuur kan bij het aan- en uitdoen aangetast worden.”

SWIPE. Deze Vlamingen wagen zich aan de trend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: