Deze vijf buitenlandse creatieve vrouwen scoren in België Anke Michiels

26 mei 2018

15u13 0 Nina Ze komen uit Zwitserland, Duitsland, Zweden, Syrië en Roemenië: Diana, Sabrina, Martina, Yara en Ramona verloren hun creatieve hart aan ons land. Hun talent bloeit nu weelderig op Belgische bodem.

Diana Keller (39) uit Zwitserland runt Interieurzaak Studio Helder

«Ik ben geboren in Canada, als kind van Zwitserse ouders. Sinds mijn zesde woonde ik weer in Zürich, ik groeide er op en studeerde er mode. Om stage te doen in de modesector kwam ik op mijn drieëntwintigste naar Antwerpen. Ik had al zoveel geleerd over de ‘Antwerpse Zes’. Ik werkte voor Dirk Schönberger, een Duitse modeontwerper die hier zijn plekje had. Het klikte zo goed dat ik na mijn stage voor hem bleef werken. Het Vlaams leerde ik gaandeweg, gewoon door hier te wonen. Toen Schönberger na enkele jaren stopte, kon ik beginnen op de collectieafdeling van Ann Demeulemeester. Maar na verloop van tijd besliste ik om daar te stoppen. Ik wist even niet goed wat ik wilde met mijn leven. Ik keerde terug naar Zürich. Maar dat heeft niet lang geduurd. Ik had in Antwerpen namelijk mijn vriend leren kennen en ik miste mijn creatieve job. Na zes maanden keerde ik terug naar België. In eerste instantie om te gaan werken, maar toch ook een beetje voor de liefde. (lachje)»

