Deze tweedehands jurken zou de NINA-redactie dragen als ze (opnieuw) trouwen. “Nu durf ik wel te kiezen voor een elegante sleep”

Tweedehands trouwjurken zijn in opmars. Her en der verschijnen nieuwe initiatieven die pre-loved kleedjes verkopen en zelfs op Vinted vind je sinds kort een hele selectie. Maar hoe kies je op eigen houtje de juiste outfit? Een deel van onze NINA-redactie stapte al in het huwelijksbootje en weet waarop te letten. Valérie heeft geleerd dat tule een no-go is op de dansvloer, Nathalie tipt een top- en rokcombinatie voor wie geen fan is van de klassieke bruidsjurk. Dit zijn alle favorieten, de ene al wat budgetvriendelijker dan de andere.

Beautyredactrice Sophie (30): “Wie redelijk fijn gebouwd is, let het best op met te brede mouwen”

“In theorie ben ik grote fan van het concept: doorgaans is zo’n trouwkleed maar één keer gedragen, en - tenzij je zoals één van mijn beste vriendinnen tijdens ‘On the Floor’ van Jennifer Lopez letterlijk in je trouwkleed op de grond gaat liggen - nog in uitstekende staat. Dus waarom zou je niet tweedehands kopen?”

“Toch twijfel ik of ik het in de praktijk zelf zou doen. Simpelweg omdat de jurken waarvan ik dacht dat ik erin zou trouwen (iets boho met lange mouwen en veel kant) me voor geen meter stonden. En het type kleed waarvan ik 100 procent zeker wist dat ik het nooit zou dragen (géén bustier en al zeker géén glitter) uiteindelijk de jurk werd waarin ik mijn ja-woord gaf. Voor mij was het advies in de winkel en de mogelijkheid om verschillende jurken te passen dan ook cruciaal. Net als de beleving: samen shoppen met mijn mama en zusjes ... onbetaalbaar. Ik denk dus niet dat ik iets anders zou doen.”

“Mijn kleed zelf was perfect. De sleep liet ik eraf knippen - ik wou de dag zelf het liefst zo veel mogelijk bewegingsvrijheid en zo weinig mogelijk struikelmogelijkheid - waardoor de rok heel eenvoudig was, maar de bustier maakte veel goed. Als ik dan toch één minpuntje moet geven, dan is het dat ik op het einde van de dag schuurplekken had onder mijn armen, daar waar de bustier eindigde. Maar eerlijk: door de adrenaline heb ik daar niets van gevoeld.”

Volledig scherm De keuze van Sophie. © rv / Vinted

De tweedehands favoriet: “Als ik een tweedehands kleed zou moeten kiezen, dan ga ik voor deze ivoorkleurige versie. Die lijkt het meeste op mijn eigen jurk: een redelijk eenvoudige rok, in combinatie met een topje dat de nodige dosis ‘sparkle’ heeft. Een tip uit eigen ervaring: wie redelijk fijn gebouwd is, let het best op met te brede mouwen. Maar deze dunne bandjes zijn volgens mij net goed.”

Prijskaartje: 700 euro, online te koop.

Redactrice Valérie (36): “Hoewel zo’n hoopje tule lekker bombastisch oogt, is het allesbehalve makkelijk om erin te dansen”

“Mijn man en ik waren tien jaar samen toen hij me - eindelijk - ten huwelijk vroeg. Klein detail: ik was net enkele maanden zwanger toen de langverwachte vraag er kwam. In ons enthousiasme besloten we meteen ook een datum te prikken: een prachtige junidag, zo’n drie maanden na de geboorte van onze eerste zoon. Dat was nogal moedig, weet ik nu. In een tijdspanne van 3 maanden én een kind op de wereld zetten én de trouwjurk van je leven kiezen? Pittig.”

“Uiteindelijk koos ik voor een redelijk klassieke witte trouwjurk, met een aansluitende top en heel wat tule in de rok verwerkt. Dat laatste is meteen ook het enige wat ik anders zou doen, moest ik voor een trouwjurk 2.0 gaan. Want hoewel zo’n hoopje tule dan wel lekker bombastisch oogt, is het allesbehalve makkelijk om erin te dansen. Laat staan om ermee naar het toilet te gaan, maar die details bespaar ik je.”

Volledig scherm De keuze van Valérie. © rv / Vinted

De tweedehands favoriet: “Dit exemplaar vind ik prachtig. Nog steeds een echt prinsessenkleed, maar net iets meer partyproof. Al moet ik toegeven dat het prijskaartje nog best stevig is.”

Prijskaartje: 1.500 euro, online te koop.

Eindredacteur Geertrui (42): “Bij een tweedehands jurk kan je makkelijk wat retouches doen”

“Ik ben in feite twee keer getrouwd. Eén keer voor de wet, op 28 december 2017, de koudste dag van het jaar. (lacht) Het plan was om daarna in september een feest te geven, maar kort na ons huwelijk bleek ik zwanger én nota bene uitgerekend voor de datum van ons trouwfeest. Dus hebben we alles vervroegd.”

“Ik had ook twee outfits. Mijn winteroutfit heb ik op de bots gekocht, in een boetiek in Oostende. Het werd geen klassieke jurk, maar een rok in laagjes met een blouse en daaronder een gecrocheerde top. Ik vind het nog altijd prachtig en het paste ook volledig bij het seizoen. Mijn man had een op maat gemaakt kostuum van Café Costume, met mijn naam erin geborduurd.”

“Voor hem was het eenvoudig: hij kon op ons zomers feest in juli nog in zijn pak. Maar ik was toen 7 maanden zwanger en ik koos voor een jurk van Fragile. De schoenen waren een ander paar muiltjes. Ik kon letterlijk nergens meer in en heb dan een funky paar Birkenstocks gekocht.”

Volledig scherm De keuze van Geertrui. © Kris van Parys / Vinted

De tweedehands favoriet: “Ik zag mezelf vroeger nooit in het wit trouwen. Maar toen ik onlangs in Hasselt was, viel mijn oog wél op een trouwjurk. Met flink wat ‘cleavage’, ja. (lacht) Op Vinted spotte ik een gelijkaardige jurk. Of ik die tweedehands zou kopen, weet ik niet. Enkel als ie als gegoten zit. Maar ach, daar kan je dan makkelijk wat retouches aan doen. Zeg dus nooit nooit.”

Prijskaartje: 750 euro, online te koop.

Redactrice Nathalie (28): “Met een rok met split lukt dansen prima, zelfs als het stiekem in coronatijden moet”

“Als ik terugdenk aan het uitzoeken van mijn trouwjurk, word ik al een beetje nostalgisch. Niet omdat mijn ‘say yes to the dress’-moment zo lang geleden is. Wel omdat ik toen nog in de waan verkeerde dat alles gebakken zat voor ons trouwfeest in 2020. Niet dus: het uitbundige dansfeest dat gepland stond op 27 juni werd uiteindelijk een snel burgerlijk huwelijk met bubbelreceptie op 10 oktober van datzelfde jaar. Gelukkig doet hoop leven, en doen de versoepelde maatregelen alvast dromen van een herkansing in de nabije toekomst.”

“Hopelijk kan ik mijn outfit snel nog eens aantrekken en uitbundig vieren. Dan vind je me op de dansvloer in mijn top-en-rok-ensemble. Zo’n combinatie is ideaal voor wie geen fan is van de klassieke bruidsjurk. Tip: met een rok met split lukt dansen prima - zelfs als het stiekem moet.”

Volledig scherm De keuze van Nathalie. © Aiki Photography / Vinted

De tweedehands favoriet: “Hoewel ik mijn jurk absoluut nog niet beu ben (ik heb er de kans nog niet voor gehad), snuisterde ik toch even door het aanbod van online marktplaats Vinted. Aanvankelijk met een lichte frons - pailletten en over the top hoepelrokken zijn blijkbaar zeer trendy in tweedehandstrouwland - maar uiteindelijk vond ik toch dé trouwkoop van mijn dromen. Op voorwaarde dat ik mezelf ooit zonder kleerscheuren in een maatje 34 gewurmd krijg, tenminste.”

Prijskaartje: 2.500 euro, online te koop.

Journaliste Anke (45): “Voor de elegante sleep en kant ben ik nu pas klaar voor”

“Toen ik in 2000 als 25-jarige voor een trouwkleed ging winkelen - samen met mijn liefste ouders - had ik een duidelijk beeld voor ogen. ‘Géén typische trouwjurk. Géén wit. Géén sleep. En al zeker géén kant.’ We liepen die dag minstens zes winkels af, zoekend naar wat ik dan wél wilde. Tot mijn moeder me overtuigde om toch ook even in dé bruidswinkel van Antwerpen te gaan kijken. De winkeldame wist meteen wat voor koppig vlees ze in de kuip had en presenteerde me in no time het kleed van mijn dromen: een eenvoudig maar flatterend aanpassend model, met spaghettibandjes en zonder tierlantijntjes. Ik kwam het pashok uit en voelde me... een bruid. Mijn ouders - doodop van het vele winkelen - zakten voldaan (én ontroerd) weg in de zeteltjes en nipten van het glas bubbels dat hen was aangeboden. ‘Eindelijk.’”

“Mijn trouwkleed bleek bijzonder handig om tot in de vroege uurtjes te dansen. En mijn man vond het prachtig - ook een meevaller. De vleeskleurige lingerie die ik eronder aan moest dragen, heb ik vlak voor onze huwelijksnacht wel nog snel ingeruild voor iets sexyer. Ik zou het vandaag echt niet anders doen. Al was het maar omwille van dat onvergetelijke moment met mijn ouders, die in de bruidswinkel, of all places, hun dochter haar droomjurk konden schenken.”

Volledig scherm De keuze van Anke. © rv / Vinted

De tweedehands favoriet: “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn trouwkleed zou laten inkorten tot een zomers cocktailjurkje. Maar het is me niet gelukt om de schaar erin te zetten. Het hangt intussen meer dan twintig jaar in de kast. Als we 25 jaar getrouwd zijn, plannen mijn man en ik een groot jubileumfeest, in onze trouwkleren. Nu maar hopen dat ze tegen die tijd nog past. En als dat niet lukt? Wie weet ga ik dan wel voor deze tweedehands topper. Opnieuw een aanpassend model, want het zet de vrouwelijke contouren echt mooi in de verf. Maar ditmaal zou ik wél durven gaan voor die elegante sleep en wat meer kant. Daar ben ik, naar mijn gevoel, nu pas klaar voor.”

Prijskaartje: 700 euro, online te koop.

