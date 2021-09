Deze sterren maakten een opvallend statement met hun outfit op het Met Gala

Gisterenavond pronkten heel wat grote namen met hun outfit op het jaarlijkse Met Gala in het Metropolitan Museum of Art in New York. Sommigen gingen voor een elegante jurk of een prachtig ensemble. Anderen maakten dan weer een echt statement om ‘U’ tegen te zeggen. Van een subtiele verwijzing naar het Vrijheidsbeeld tot een heuse uithaal naar de bontindustrie. Dit waren de opvallendste outfits met een duidelijke boodschap.

Traditiegetrouw wordt het Met Gala gezien als hét event van het jaar waar artiesten, ontwerpers, modellen hun gedeelde liefde voor mode in de schijnwerpers kunnen zetten. Voor sommigen is het dan ook het ideale moment om uit te pakken met een straffe boodschap. Onder andere Billie Eilish, Cara Delevingne en Amanda Gorman vielen gisteren extra op. Wij zetten de opmerkelijkste dresses with a message even op een rijtje.

Billie Eilish

Volledig scherm © John Shearer/WireImage

Je krijgt maar één debuut op het Met Gala, en Billie Eilish zorgde ervoor dat haar eerste keer onvergetelijk was. De 19-jarige popster was bijna onherkenbaar met haar korte platinablonde coupe, felrode lippen en lange perzikkleurige jurk van Oscar de la Renta.

Volgens sommigen haalde ze haar inspiratie bij niemand minder dan stijlicoon Marilyn Monroe. En die keuze is best apart, want de piepjonge zangeres was in het verleden op de rode loper namelijk altijd te zien in stoere jasjes en wijde broeken van onder andere Gucci, Burberry en Chanel. Een groot contrast dus met de romantische sleepjurk dit jaar.

Wie het verhaal achter de elegante jurk kent, zal nog verbaasder zijn. Billie sprak namelijk met de ontwerpers af dat ze het kleed alleen zou dragen als het merk volledig stopt met produceren van kleding gemaakt van bont. Oscar de la Renta gebruikt al een tijdje geen bont meer op modeshows, maar verkocht het wel nog steeds in de winkels. Tot nu dus, want dankzij Billie zal het merk voorgoed stoppen met het verkopen van bont.

Billie zei er nog het volgende over in haar meest recente Instagrampost: “Bedankt Oscar de la Renta voor het ontwerp van deze prachtige jurk en om mijn ideeën en visie zo goed tot leven te brengen. Het was een eer om deze jurk te dragen, wetende dat Oscar de la Renta in de toekomst volledig bontvrij zal zijn. Ik ben buitengewoon enthousiast dat deze verandering een impact heeft op iets groots: niet alleen de dieren, maar ook onze planeet en het milieu. Ik voel me vereerd dat ik een belangrijke rol speel in deze kwestie en raad andere ontwerpers aan om hetzelfde te doen.”

Cara Delevingne

Volledig scherm © Cara Delevingne

Geen subtiele verwijzing voor Cara Delevingne, wél een quote met een opvallende boodschap. Het 29-jarige model was gisteren op de rode loper van het Met Gala volledig gekleed in Dior Haute Couture. Maar wat het meest opviel aan de spierwitte outfit, was ongetwijfeld het wit kogelvrij vest met de tekst ‘Peg the patriarchy’, ontworpen door Dior’s Maria Grazia Chiuri.

“Als iemand niet weet wat dit betekent, moet je het maar opzoeken”, vertelde Delevingne nog aan Vogue-correspondent Keke Palmer. “Het gaat over empowerment van vrouwen en gendergelijkheid”, vervolgde het model daarna. De slogan betekent losjes vertaald ‘ondermijn het patriarchaat’, en zegt dat onze maatschappij waarin mannen een cruciale rol innemen, verzwakt moet worden. Van een krachtige, feministische boodschap gesproken.

De outfit zorgde voor veel opschudding op sociale media. “Zei Cara Delevingne dat écht”, tweette een persoon bedenkelijk. Andere Twitteraars zeggen dan weer dat ze een echte ‘queen’ is en bewonderen haar om haar spraakmakende outfit.

Alexandria Ocasio-Cortez

Volledig scherm © Jamie McCarthy/MG21/Getty Images for The Met Museum/Vogue

De jurk van Alexandria Ocasio-Cortez, beter bekend als AOC, was een van de meest besproken outfits van het Met Gala dit jaar. En dat kwam niet door het sobere, witte kleed an sich, wél door de vuurrode tekst op haar rug. Zo verscheen de Amerikaanse politica en activiste met een duidelijk, politiek statement op de rode loper: ‘tax the rich’, ofwel ‘belast de rijken’, kon iedereen in grote, rode letters lezen. Een verwijzing naar de inkomensongelijkheid in Amerika die steeds groter wordt, volgens ontwerpster Aurora James.

Maar de jurk viel niet bij iedereen in de smaak. Op het internet barstte het los van de kritiek. Zo'n jurk dragen op het Met Gala is volgens sommige Twitteraars wel heel hypocriet als je weet dat één toegangsticket bijna 30.000 euro kost en dus uitsluitend voor de allerrijksten is. Ook Sean Spicer, de voormalige perssecretaris van president Donald Trump, gaf z'n mening via Twitter: “AOC gaat naar het Met Gala (hoeveel kost een ticket?) in een jurk die een fortuin kost … Misschien moeten we de jurk belasten? Dat zou zelfs nog meer kunnen opbrengen.”

Ook Donald Trump Jr., de oudste zoon van de voormalige president, liet van zich horen. “Wat maakt AOC een grotere bedrieger? Haar ‘Belast de rijken’-jurk terwijl ze omgaat met een stel rijke linkse elites, of het gebrek aan een mondmasker nadat ze de afgelopen 18 maanden een van de grootste voorstanders van mondmaskers verklaarde te zijn?”

Amanda Gorman

Volledig scherm © Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

De Amerikaanse dichteres Amanda Gorman werd dit jaar wereldwijd bekend tijdens de inauguratie van president Joe Biden door haar voordracht van haar gedicht The Hill We Climb. En ook op het Met Gala deed ze heel wat hoofden draaien.

Gorman, die optrad als co-voorzitter van de avond, schitterde in een koningsblauwe Vera Wang-jurk met een doorzichtige sleep en uitgesneden details op de achterkant. Ze droeg bijpassende, op maat gemaakte hakken van Stuart Weitzman, een clutch in de vorm van een boek (hoe toepasselijk!) en een kristallen lauwerkrans van Jennifer Behr. Om de look compleet te maken, werden er kleine juwelen rond haar ogen toegevoegd.

Een geslaagde look, maar de outfit is daarnaast ook een subtiele verwijzing naar het Vrijheidsbeeld van New York, en past dus perfect binnen het thema ‘American Style' van het Met Gala. “We hebben heel goed nagedacht over mijn outfit”, zei Gorman op de rode loper. “Een lauwerkrans komt bijvoorbeeld van een bekroond of gelauwerd dichter, en ik ben vereerd dat ik die titel heb gekregen. Ik probeerde voor mijn outfit manieren te bedenken die mijn eigen identiteit uiten aan de hand van het Vrijheidsbeeld.”

Ook haar clutch is symbolisch: “Het Vrijheidsbeeld houdt, zoals je misschien weet, een boek vast. Dat past dus perfect bij mij, omdat ik dol ben op lezen. Aan de voet van het Vrijheidsbeeld staat een gedicht en dat wilde ik hergebruiken voor vanavond. ‘Give us your tired’, de tekst op de voorkant van het boek, verwijst naar een bekende regel van dat gedicht. Mijn outfit gaat eigenlijk over Amerika dat mensen verwelkomt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De clutch van Amanda Gorman in de vorm van een boek met opschrift 'Give us your tired', een verwijzing naar het gedicht dat op het Vrijheidsbeeld te lezen staat. © John Shearer/WireImage

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials

Volledig scherm © John Shearer/WireImage

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, is een talentvolle visagiste uit Nederland. Met bijna 14 miljoen volgers op YouTube is ze voor velen een grote inspiratiebron op vlak van make-up.

Begin vorig jaar nog maakte ze bekend dat ze transgender is en zich al op zesjarige leeftijd uitte als meisje. Dit nieuws kwam voor velen onverwacht en bereikte ook internationaal publiek. Sindsdien is ze een belangrijk toonbeeld voor iedereen uit de LGBTQ+-gemeenschap.

Dat Nikkie maar al te trots is op haar coming out, blijkt uit de vele YouTube-video’s en Instagramposts waar ze haar inspirerende verhaal deelt. En ook op het Met Gala pronkte Nikkie in een prachtige, lichtblauwe jurk, afgewerkt met kleurrijke bloesems en een opvallende bloemenkroon.

Maar de ster van de show was ongetwijfeld de strik met lange linten, waar in gouden letters ‘Pay it no mind’ op te lezen staat. De quote werd bekend door LGBTQ+-activist Marsha P. Johnson die deze zin altijd als antwoord gaf wanneer haar gevraagd werd naar haar genderidentiteit.

Volledig scherm Het opvallende lint met 'Play it no mind' op de jurk van Nikkie de Jager. © Jeff Kravitz/FilmMagic

Lees ook: