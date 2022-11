Deze slaaptruc uit Scandinavië wordt wereldwijd bejubeld. “Heeft mijn huwelijk gered”

Een ongestoorde nachtrust is voor sommigen jammer genoeg een ver-van-mijn-bedshow. Gesnurk, het gewoel van de partner of de strijd om het donsdeken houdt hen elke nacht wakker. Scandinavische koppels hebben daar een oplossing op gevonden en ook in België passen steeds meer mensen die toe. Is het echt zo’n slim idee?

Tijdens koude nachten kan het deugd doen om lepeltje-lepeltje te liggen. Maar de ganse nacht innig verstrengeld de slaap proberen te vatten? Het is een mission impossible waar zelfs Tom Cruise zich niet aan zou wagen. Om die reden is het in Scandinavische landen ingeburgerd dat mensen hun bed dekken met twee donsdekens. Een trucje dat nu zelfs viraal gaat op sociale media zoals TikTok.

De vrouw die dit thema bespreekbaar heeft gemaakt, is Cecilia Blomdahl. Ze woont op Spitsbergen, komt oorspronkelijk uit Zweden en heeft meer dan 2,4 miljoen volgers op TikTok. In een van haar video’s toont ze hoe ze haar bed opmaakt. “Elke keer dat ik mijn lakens ververs, krijg ik commentaar ... Ja, wij gebruiken twee donsdekens”, verzucht ze. “Da’s normaal hier in Scandinavië, maar blijkbaar niet in de rest van de wereld. Nochtans zou ik nóóit kunnen leven met slechts een deken.”

Achteraf kreeg Blomdahl honderden enthousiaste reacties binnen. “Het hebben van twee donsdekens redt relaties”, schrijft iemand. “Ik wilde dat mijn man dit zag zitten”, laat een andere TikTokker weten, “want dan zouden we eindelijk stoppen met ’s nachts te vechten om ons laken.” Een zekere Caitlin reageert dan weer met een kwinkslag: “Mijn man en ik gebruiken sinds kort twee donsdekens. Dit was de beste keuze en heeft ons huwelijk gered.”

Samen slapen met je partner is gewoon supermoeilijk

Op zich is het niet verrassend dat de video van Blomdahl een golf aan extatische reacties teweegbracht. Samen slapen is namelijk een van de grootste verstoorders van onze nachtrust. Op TikTok vind je bijvoorbeeld de hashtag #couplessleepingproblems terug, die al meer dan 4,8 miljoen keer bekeken is geweest.

Ook Annelies Smolders, psycholoog en slaapexpert van de online slaaptraining Start To Sleep, ziet veel koppels discussiëren over hun nachtrust. “Een bedpartner die snurkt, hoest of tandenknarst kan je wekken. Evengoed zijn er koppels die discussies hebben omdat de ene steeds aan de haal gaat met het deken. Of de partner wil indommelen onder een warm deken, terwijl jij het liever wat frisser hebt. Of de een slaapt graag met het raam open, terwijl man- of vrouwlief het dan te koud heeft.”

Cijfers zijn er niet, maar volgens Smolders zijn er steeds meer mensen die de ‘Scandinavische slaaptruc’ toepassen. Ook bij ons. “Ik zie heel wat mensen bewust investeren in een brede matras of twee dekens”, vertelt ze. Idealiter slapen we beter solo, zonder een stoorzender in de buurt. Maar dat druist in tegen de romantische norm. ‘Een koppel dat apart slaapt? Dan zal er wel iets scheef zitten in de relatie’, zo wordt vaak geredeneerd. Smolders: “Het gebruik van twee aparte dekens kan een goede tussenoplossing zijn. Lost dat het probleem niet op? Dan kunnen oordopjes op maat of een oogmasker soelaas bieden.”

Slecht voor je seksleven?

Wie alle truken van de foor heeft uitgeprobeerd en toch nog elke nacht naar het plafond ligt te staren, kan zich terugtrekken in een gescheiden slaapkamer. Zijn zulke aparte kamers een doodsteek voor je relatie? Nee, stelt Smolders resoluut. “Een slaaptekort is pas desastreus voor je seksleven. Als je oververmoeid bent, zit een vrijpartij er niet meteen in. Meer zelfs: wie zich ergert aan de bedpartner, zal zo snel mogelijk in slaap willen vallen. Dan is er vaak geen ruimte voor intimiteit. Door apart te slapen, vinden koppels het net leuker om elkaars gezelschap op te zoeken”, legt de expert uit.

Het is wel belangrijk dat je als koppel goede afspraken maakt. “Dat geldt sowieso voor koppels die het verliefde stadium gepasseerd zijn. Seks en intimiteit komen niet toevallig uit de lucht vallen omdat je naast elkaar ligt. Je moet er moeite in steken. Spreek af om ’s avonds nog wat langer te knuffelen of kruip ’s ochtends nog even samen in bed. Op die manier zal apart slapen je relatie alleen maar ten goede komen.”

