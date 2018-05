Deze site helpt je aan perfecte Instagramfoto’s, maar er zit wel een addertje onder het gras Liesbeth De Corte

03 mei 2018

18u09 0 Nina Als wij door Instagram scrollen, worden we stiekem jaloers bij het zien van al die perfecte plaatjes. Herkenbaar? Dan is de website Lifefaker misschien iets voor jou. Daarop vind je allerlei foto’s die je zonder zorgen kan gebruiken om ook jouw feed op te leuken, althans, zo lijkt het toch op het eerste gezicht.

Stel: we gaan naar een koffiebar, bestellen een cappuccino en voor de eerste nip willen we nog snel een foto maken. Eerst moeten allerlei prullaria van de tafel gehaald worden, dan valt de schaduw niet goed en als we na vijf minuten nog bezig zijn, is de melkschuim ingezakt en is de koffie al koud. Telkens als we een kiekje willen maken, vindt er wel een gelijkaardig scenario plaats.

Speciaal voor alle Instagram-sukkelaars zoals wij is Lifefaker opgericht. Surf eens naar deze website en je zal zien dat je hier allerlei foto’s kan kopen, die je zelf kan posten op je sociale media. Hoera: nooit meer koude koffie, nooit meer zitten sukkelen met schaduwen!

Zelfvertrouwen

Op de site kan je kiezen tussen een aantal categorieën, zoals ‘kijk naar mijn vakantie en ween’, ‘ik kan echt wel arty zijn’, ‘mijn weekend was geweldig, thanks’, ‘check wat ik deze middag heb gegeten’ en ‘zelfs mijn kat/hond is gelukkiger dan jij’. Per categorie moet je $ 1 (nog geen euro) per maand betalen.

Maar, en hier zit het addertje onder het gras, als je op een foto klikt, duikt er een pop-uppagina van Sanctus op. (OEF, nu hadden we je beet!) Deze start-up heeft er z’n missie van gemaakt om mensen duidelijk te maken dat sociale media je zelfvertrouwen en mentale gezondheid kunnen verwoesten. “Heb je ooit druk gevoeld van sociale media?”, zo staat er te lezen op de pop-up. “Dan ben je niet alleen. 62% van de mensen voelt zich minderwaardig als ze zichzelf online vergelijken met anderen.”

Kan je sociale media als Instagram niet meer wegdenken uit je leven? Dat treft, want wij hebben vijf tips bijeengesprokkeld om het platform te gebruiken, zonder dat je na een scrolbeurt opgezadeld zit met een deuk in je zelfvertrouwen.